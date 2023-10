Banksy, il murales del “Bambino migrante” a Venezia verrà restaurato: iniziativa di Sgarbi e paga una banca

Venezia, 18 ottobre 2023 – Verrà restaurato e messo in sicurezza il murales "Il Bambino migrante”, una delle due sole opere di Banksy presente in Italia e che l'artista ha realizzato su una parete nelle vicinanze di Campo San Pantalon nel Sestiere Dorsoduro a Venezia, nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019. L'iniziativa è del sottosegretario Vittorio Sgarbi che ha individuato banca che si farà carico delle spese. I dettagli saranno illustrati in un incontro che è in programma oggi nel ministero della Cultura a Roma.

Il murales a Venezia

Il murales dell'artista inglese, uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane sconosciuta, si sta deteriorando per l'umidità, l'acqua alta e la salsedine, ma poiché l'opera ha meno di 70 anni e l'autore è vivente, la Soprintendenza non può agire. “A segnalarmi la fragilità del murales - ha spiegato Sgarbi - sono stati il sindaco di Venezia e il presidente della Regione Veneto. Mi sono attivato subito e ho ottenuto la disponibilità di una banca che coprirà le spese. Non ci interessa se l'opera abbia o no più di settant'anni, né se l'autore sia vivo e neppure se ci dia il consenso al restauro, dal momento che, tra l'altro, il murales è stato realizzato “illegalmente”. Mi assumo io la responsabilità dell'intervento avendo la delega sull'arte contemporanea, ed è mio compito tutelarla". Il sottosegretario ha già contattato la proprietà del Palazzo, rappresentata dall'avvocato Jacopo Molina. Sgarbi ha anche impartito una direttiva perché la Soprintendenza vigili comunque sui lavori dato che il palazzo è un bene vincolato.