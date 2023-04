Venezia, autobus in fiamme sul ponte della Libertà: riaperte le corsie

Venezia, 22 aprile 2023 - Si viaggia in entrambe le direzioni. Sono state riaperte questa mattina sabato 22 aprile le due corsie di marcia sul Ponte della Libertà in direzione Venezia. L'avviso della polizia locale arriva dopo i lavori di ripristino della tratta terminati nel corso della notte.

Traffico regolare

Il traffico oggi sabato 22 aprile è tornato scorrevole e regolare. Ieri il traffico in città è andato in tilt per ore a causa di un bus andato a fuoco sul ponte della Libertà, unico accesso stradale per Venezia. E' successo verso le 15.30 di venerdì 21 aprile il rogo è stato domato da vigili del fuoco, sul posto anche la polizia locale per le operazioni di sicurezza del tratto.

Le fiamme partite dal motore

La circolazione è rimasta bloccata fino al pomeriggio in entrambe le direzioni. Impegnate sul posto le pattuglie della locale che al semaforo tra via Libertà e il cavalcavia non hanno gestito il traffico verso Venezia. Del pullman è rimasta solo la carcassa carbonizzata, rimossa nel corso della serata di ieri. Il bus aveva pochi anni, non era elettrico. Le fiamme sarebbero partite dal motore.