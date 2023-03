Regata Storica 2021: torna la gara su remi più antica della città di Venezia

Venezia, 5 settembre 2021 - Torna l’appuntamento con la Regata Storica di Venezia, una delle manifestazioni più antiche che si svolgono in città e che quest’anno assume un’importanza particolare per le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Una competizione tra i pescatori attivi in laguna si svolgeva di fatto quotidianamente quando, dopo una notte di lavoro, cercavano di arrivare per primi, con la loro imbarcazione, predisposta per la caratteristica “voga alla veneta”, ovvero con i rematori posti con lo sguardo verso la prua, al mercato di Rialto, per spuntare i prezzi più alti per il loro pescato. Notizie di regate appositamente organizzate, per celebrare festività religiose o avvenimenti importanti, si hanno a partire dalla seconda metà del tredicesimo secolo.

Il programma: domenica 5 settembre

Dalle ore 16 il Corteo storico - sportivo

Sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta. Percorso: Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto, Ferrovia e ritorno lungo il Canal Grande fino a Ca’ Foscari.

Il corteo storico rievoca l’accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, sposa del Re di Cipro, che ha rinunciato al trono a favore di Venezia. È una sfilata con decine e decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che trasportano il doge, la dogaressa, Caterina Cornaro, tutte le più alte cariche della Magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso di una delle Repubbliche Marinare più potenti e influenti del Mediterraneo.

Ore 16.30 Regata de le Maciarele e de le Schie

Regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi. Categorie: Maciarele Senior (fino a 14 anni). Percorso: da Punta della Dogana a Ca’ Foscari. Schie (fino a 10 anni). Percorso: da Rialto a Ca’ Foscari. Maciarele Junior (fino a 12 anni). Percorso: da San Stae a Ca’ Foscari

Ore 16.50 Regata dei giovanissimi

Regata dei giovanissimi su puparini a due remi. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari

Ore 17.10 Regata delle Caorline a sei remi

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari. Dopo il passaggio delle caorline (3°/4° posto) e dopo il passaggio dei gondolini (finale). Sfida Remiera Internazionale delle Università. Sfida su galeoni a 8 remi tra l’equipaggio delle Università Ca’ Foscari / Iuav di Venezia e le squadre di altre Università. Percorso: da Rialto a Ca’ Foscari

Ore 17.40 Regata delle donne

Regata delle donne su mascarete a due remi. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Ore 18.10 Regata dei gondolini a due remi

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Limitazioni Covid. Lungo le rive

In relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, l’acceso alle aree lungo le rive del canal Grande per assistere all’evento sarà contingentato per mantenere il distanziamento sociale, con obbligo di indossare la mascherina. Il pubblico dovrà attenersi alle indicazioni del personale addetto. Pertanto, in tutte le aree di possibile stazionamento del pubblico per la visione della Regata storica saranno predisposti a cura di Vela: 60 steward, bolloni sul selciato per il posizionamento distanziato del pubblico, cartelli di richiamo alle norme comportamentali e diffusione acustica con richiamo delle norme.

Sulle imbarcazioni

Le unità navali di qualsiasi tipo che sosteranno in Bacino di San Marco e canal Grande e le persone su di esse dovranno mantenere tra loro una distanza tale da garantire il distanziamento sociale, privilegiando l’ormeggio in allineamento poppa prua evitando l’ormeggio “a pacchetto” se non in presenza di opportuni distanziatori per il contenimento del contagio da Covid. Inoltre è fatto divieto di organizzare intrattenimento danzante a bordo. In alcuni tratti del canal Grande saranno realizzati appositi ormeggi temporanei con il posizionamento di paline. Qualora il natante ospiti persone non conviventi è obbligatorio: il possesso di certificazione verde Covid in corso di validità; per i comandanti-conducenti conservare per 14 giorni successivi alla manifestazione la lista dei passeggeri imbarcati con i relativi contatti, ai fini di un eventuale tracciamento; garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone. Il programma completo della manifestazione su: www.comune.venezia.it