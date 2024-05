Vasco Rossi e i concerti 2024 a Bibione: dove parcheggiare

Bibione (Venezia), 27 maggio 2024 – Due date per cominciare il tour estivo nel migliore dei modi: Vasco Rossi parte da qui, dallo stadio di Bibione sabato 1 giugno e domenica 2: la prima serata, che è ufficialmente il sound check ma che si trasforma sempre in un concerto vero e proprio è riservato agli iscritti del fan club ‘il Blasco Fan Club’ (ma la data per accreditarsi è ormai scaduta, quindi inutile tentare all’ultimo minuto). La sera successiva, domenica, invece è ufficialmente la data zero del tour. Intanto, come annuncia lo stesso Vasco sui social, il rocker è già a Bibione per le ultime prove.

Concerto di Vasco Rossi a Bibione: i parcheggi e come arrivare

Ecco le indicazioni del Comune di San Michele al Tagliamento, di cui Bibione è una frazione, l’1 e il 2 giugno.

Sono tre le zone parcheggio: piazza Mercato (P1), Bevazzana (P2), Maia (P3). Gli orari di apertura parcheggi dalle 8 alle 2.

Si può prenotare uno stallo nel parcheggio (a pagamento) ma sarà necessario esibire il biglietto del concerto (stampato o su smartphone).

Il Comune raccomanda di arrivare in anticipo nell’area di sosta prenotata, ossia nella fascia oraria tra le e le 15. E sconsiglia di cercare di parcheggiare all’ultimo perché il traffico potrebbe essere tale da causare un arrivo allo stadio a concerto iniziato.

Per coloro che sceglieranno di parcheggiare nelle aree P2 Bevazzana, verrà messo a loro disposizione un servizio navetta a ciclo continuo, non incluso nel prezzo del parcheggio. Inoltre, per agevolare l’accesso ai parcheggi indicati le uscite autostradali consigliate, per chi proviene da Venezia ‘uscita Portogruaro’, invece, chi viene da Lignano ‘uscita Latisana’.

Le informazioni relative a prenotazioni e gestione dei parcheggi sono disponibili nel link ufficiale Park For Fun. Per informazioni sulla viabilità nei giorni dei concerti e in quelli precedenti, si invita a leggere attentamente la news presente a questo link.

Il post di Vasco Rossi che annuncia l'arrivo a Bibione (foto da Instagram)

Sabato 1 e domenica 2 giugno, inoltre, il Comune ha formalizzato un'ordinanza di modifiche alla viabilità locale.

1) dalle ore 00:00 del 21 maggio alle ore 24:00 del 04 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione veicolare e pedonale e sosta con rimozione sulla strada interna che da via Maia conduce alla palestra comunale e prosegue fino in via Timavo, nonché sul piazzale adibito a parcheggio attiguo alla predetta palestra e ricadente sulla strada inibita alla circolazione (salvo veicoli utilizzati per servizi scolastici e staff concerto autorizzati);

2) dalle ore 08:00 del 21 maggio 2024 alle ore 12:00 del 3 giugno 2024: il divieto di sosta con rimozione in via Timavo nel tratto tra via Maia e l’intersezione con via Sagittario (eccetto veicoli e rimorchi sganciati organizzazione/staff concerto autorizzati sulla corsia sud);

3) dalle ore 08:00 del 23 maggio 2024 alle ore 12:00 del 3 giugno 2024: il divieto di sosta con rimozione in via Timavo nelle due aree di sosta poste fuori dalla careggiata sul lato nord nel tratto tra via Maia e l’intersezione con via Sagittario;

4) dalle ore 16:00 alle 24:00 dal 24 maggio 2024 al 31 maggio 2024: il divieto di circolazione veicolare e pedonale in via Timavo nel tratto tra via Maia e l’intersezione con via Sagittario, nonché il divieto di circolazione su via Ledra (eccetto staff concerto autorizzati e frontisti per la sola circolazione);

5) dalle ore 00:00 del 01 giugno 2024 alle ore 12:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione veicolare e pedonale in via Timavo (comprese le due aree di sosta poste fuori dalla careggiata sul lato nord) nel tratto tra via Maia e l’intersezione con via Cormor e via Ledra (eccetto staff concerto autorizzati, pedoni frontisti e pubblico pagante);

6) dalle ore 15:00 del 28 maggio 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024: istituzione del senso unico in via Sagittario da via Orsa Maggiore a via Timavo con direzione sud verso nord (uscita in via Timavo direzione ovest verso via Cormor) e divieto di sosta con rimozione in via Sagittario da via Orsa Maggiore a via Timavo (sosta consentita lato est, adiacente all’area boschiva, veicoli staff concerto);

7) dalle ore 00:00 del 01 giugno 2024 alle ore 12:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione in via Sagittario, da via Orsa Maggiore a via Timavo (eccetto veicoli staff concerto autorizzati e veicoli possessori di titolo di sosta per il solo transito fino al parcheggio in gestione a ditta incaricata);

8) dalle ore 08:00 del 24 maggio 2024 alle ore 10:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: è autorizzata la sosta sull’area pubblica adiacente al luna park, con accesso da via Sagittario, per i veicoli dell’organizzazione a ridosso dell’area boschiva per una capienza di circa venti metri e la restante area, escluse le zone precluse, per i soli veicoli autorizzati alla sosta con regolare titolo la cui gestione è affidata alla ditta incaricata;

9) dalle ore 12:00 del 31 maggio 2024 alle ore 10:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione e sosta con rimozione in piazza Mercato (eccetto veicoli possessori di titolo di sosta per il solo transito fino al parcheggio in gestione a ditta incaricata e autobus dello staff organizzazione concerto);

10) dalle ore 12:00 del 31 maggio 2024 alle ore 12:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione e sosta con rimozione in via Maia, nel tratto compreso tra via Baseleghe e via Orsa Maggiore (esclusi veicoli staff concerto, possessori contrassegno invalidi con titolo di ingresso concerto, autorizzati); e nell’area di parcheggio tra via Meduna e via Cormor (fronte Stazione Carabinieri) è consentito l’accesso da via Maia, con ingresso da via Baseleghe, e la sosta nei soli stalli posti a ovest ai veicoli autorizzati ed a quelli del personale in servizio presso la Stazione Carabinieri ed il Punto di Primo Soccorso. Ancora, nell’area di parcheggio tra via Meduna e via Baseleghe è consentito l’accesso da via Maia, con ingresso da via Baseleghe, e la sosta ai soli veicoli possessori di titolo di sosta per il parcheggio in gestione a ditta incaricata).

Infine, è consentito il transito agli autobus del servizio urbano ed extraurbano per accedere all’autostazione con ingresso ed uscita da via Orsa Maggiore; i veicoli circolanti nelle vie Argo, delle Comete, delle Nebulose e della Vega non potranno impegnare via Maia ed è consentito il transito dei veicoli che da via Cormor transitano verso via Alfa e viceversa;

11) dalle ore 08:00 del 1 giugno 2024 alle 12:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: l’istituzione del senso unico su via Alfa, tratto tra via maia e via Andromeda, con direzione ovest verso est, con obbligo di svolta sinistra per chi proviene da via Vallesina, obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Atena e senso vietato su via Alfa da chi proviene da via Andromeda;

12) dalle ore 22.30 del 1 giugno 2024 fino a cessate esigenze e dalle ore 22.30 del 2 giugno 2024 fino a cessate esigenze: l’obbligo di svolta a destra (verso est) per i veicoli che da via Andromeda e via Egeria si immettono su via Baseleghe;

13) dalle ore 22.30 del 1 giugno 2024 fino a cessate esigenze e dalle ore 22.30 del 2 giugno 2024 fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione sulla corsia nord (in ingresso) di via Baseleghe sul tratto tra via Pineda e via Maia; le predetta corsia sarà riservata (ed utilizzata in ambo i sensi di marcia) al transito dei mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, nonché ai bus navetta destinati al trasporto dei partecipanti al concerto. Inoltre, per i veicoli che percorrono via Pineda, il divieto di svolta nella carreggiata opposta utilizzando i varchi presenti tra l’aiuola spartitraffico; la carreggiata ovest di via Pineda potrà essere temporaneamente interdetta alla circolazione, quando e se ne ravvisasse la necessità, per consentire il transito dei mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, nonché dei bus navetta destinati al trasporto dei partecipanti al concerto; tale chiusura avverrà ad opera della Polizia Locale presente nelle intersezioni;

14) dalle ore 12:00 del 31 maggio 2024 alle ore 12:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione e sosta con rimozione in via Malignani (eccetto veicoli possessori di titolo di sosta per il parcheggio in gestione a ditta incaricata);

15) dalle ore 12:00 del 31 maggio 2024 alle ore 12:00 del 03 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze: il divieto di circolazione e sosta con rimozione in via Bevazzana nel tratto tra via Lignano fino all’altezza della chiesa di Santa Maria del Soccorso (eccetto frontisti, fruitori delle attività commerciali di Bevazzana e veicoli possessori di titolo di sosta per il parcheggio in gestione a ditta incaricata che potranno sostare nella sola corsia est); istituito anche il divieto di circolazione su via Bevazzana, nel tratto tra la rotonda di via Falcomer e la chiesa di Santa Maria del Soccorso (eccetto frontisti, fruitori delle attività commerciali di Bevazzana e veicoli possessori di titolo di sosta per il parcheggio in gestione a ditta incaricata che potranno sostare nella sola corsia est).

Dopo la doppia data di Bibione, Il Blasco si trasferisce a Milano per ben sette date in programma a San Siro, concerti andati già tutti sold out: il 7, l’8, l’11, il 12, il 15, il 19 e il 20 giugno. Seguiranno poi quattro appuntamenti a Bari: il 25, il 26, 29 e 30 giugno allo stadio San Nicola.