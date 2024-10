Acqua alta a Venezia, attivato il Mose. Cosa dice il bollettino

Venezia, 3 ottobre 2024 – E’ allerta acqua alta a Venezia: l’evento era piuttosto atteso viste le previsioni, ma ieri la marea si era rivelata più bassa di quanto gli esperti si aspettassero. Non si è ripetuto oggi: stamattina sono state sollevate tutte le barriere del Mose, a fronte dell’acqua che raggiungerà presto i 110 centimetri, con un picco di 115 verso la mezzanotte.

Si prevedono inoltre i rinforzi del vento di Bora da est, che non dovrebbero fermarsi per tutta la giornata. Per i prossimi giorni l’allarme dovrebbe rientrare, sebbene fino alla mezzanotte e mezzo del 5 ottobre si prospettino maree superiori ai 100 centimetri.

L’innalzamento del Mose al raggiungimento dei 110 centimetri è una novità: fino a quest’anno non veniva attivato al di sotto dei 120.