Maltempo, acqua alta a Venezia: sabato 21 gennaio si alza il Mose

Il Mose a Venezia

Venezia, 21 gennaio 2023 - Venezia domani, sabato 21 gennaio, tornerà a fare i conti con un'acqua alta rilevante: per questo è stata annunciata la messa in campo del Mose, il sistema di paratoie a difesa della città.

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree segnala marea sostenuta dalla serata di venerdì 20 gennaio e per le 9.55 di sabato, in base alle previsioni, è prevista una massima di 115 centimetri, fenomeno atteso anche per domenica.

Maltempo e bassa pressione, da sempre favoriscono l’acqua alta in laguna. Il clima che cambia aumenta le probabilità di serie ravvicinate di alta marea, un esempio i fenomeni registrati a novembre e inizio dicembre. Le condizioni meteorologiche saranno favorevoli al fenomeno dell'acqua alta fino a martedì 24 gennaio.

La previsioni per il weekend

Weekend che vedrà condizioni nel complesso buone sulle regioni di Nord-Est con cieli irregolarmente nuvolosi causa il transito di nubi medio-alte a tratti estese. Continua l'afflusso di aria molto fredda da nord con clima particolarmente rigido in montagna, meno freddo sulle aree pianeggianti con deboli gelate nottetempo e massime intorno 5-7 gradi.

Venti sostenuti da nord sulle Alpi e di Bora su triestino e chioggiotto. Lunedì atteso un nuovo blando peggioramento con il ritorno di qualche pioggia soprattutto tra Veneto e Friuli-VG e deboli nevicate fino a quote collinari. Venti di Bora in ulteriore rinforzo, con raffiche anche oltre 100km/h su triestino.

In montagna, comprese le Prealpi, il pericolo di valanghe è marcato di grado '3' su una scala fino a '5'. Le temperature minime di oggi sono: -2 Belluno, Rovigo 1, Vicenza 1, Verona 1, Treviso 2, Venezia 3, Padova 3.