Acqua verde fluo a Venezia in Canal Grande: riunione in prefettura

Venezia, 29 maggio 2023 - Si cercano i responsabili. Riunione in corso questa mattina 29 maggio con il prefetto di Venezia Michele di Bari per fare il punto degli accertamenti sulla chiazza di liquido verde fosforescente che è apparsa ieri sul Canal Grande della città lagunare, all'altezza del Ponte di Rialto.

L'incontro è stato, peraltro, stabilito anche per fare il punto della situazione alla luce delle indagini delle forze dell'ordine, delle analisi condotte dai vigili del fuoco e dall'Arpav. Già ieri si era ipotizzato che la chiazza fosse stata prodotta da un "tracciante”, ovvero un liquido che viene immesso in caso di una perdita di acqua, per comprenderne il tragitto seguito. Finora l'azione non è stata rivendicata.

Il precedente

In una Venezia presa d'assalto dai turisti e con la Biennale di architettura in corso l'episodio riporta alla memoria un precedente, quello accaduto nel 1968 ad opera dell’artista argentino Nicolás García Uriburu che, per sensibilizzare le persone a comportamenti più ecologici, aveva colorato di verde fluo il Canal Grande mentre era in corso la Biennale d’arte.

Zaia: "Rischio di emulazione"

Nessun pericolo di inquinamento dalla chiazza verde fluorescente apparsa a Venezia, ma "è il rischio emulazione che più mi preoccupa", il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia. "Venezia, come altri luoghi simbolo del Veneto - ha aggiunto - hanno una tale visibilità che gesti come quello di oggi potrebbero diventare la vetrina per sempre più 'personaggi’ in cerca di clamore. Bene ha fatto la Prefettura a convocare immediatamente una riunione d'urgenza, mettendo attorno ad un tavolo le varie forze dell'ordine. Serviva un primo segnale compatto di risposta, ora attendiamo le indagini per capire meglio quello che è accaduto". E ha concluso: "Venezia è diventata palcoscenico di azioni ben sopra le righe: servono risposte adeguate e forti. Dobbiamo tutelare la città, i beni monumentali, il diritto di tutti - ha concluso - di poter godere delle bellezze storiche senza sfregi di singoli scalmanati".

Liquido tracciante

Secondo le prime indagini della polizia, a tingere ieri domenica 28 maggio di verde fluo le acque del Canal Grande a Venezia sarebbe stato un liquido tracciante (immesso in caso di perdite d'acqua per comprenderne il tragitto). Il liquido non sarebbe quindi nocivo per la salute dei cittadini, così come accertato anche dai vigili del fuoco. Esclusa, dunque, un'azione dei gruppi ambientalisti, che hanno smentito un coinvolgimento nella vicenda.