Anno giudiziario, Nordio: "Venezia è un unicum; amministrativi, priorità assoluta" Il presidente della Corte d'Appello Citterio: "Mancano motoscafisti per portare le carte nelle sedi". Il Ministro, che ha lavorato per 40 anni in Laguna: "Lentezza Giustizia costa il 2% del Pil"