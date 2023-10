L’inferno di Mestre, due fratellini tedeschi rimasti orfani dei genitori. Bimba di 4 anni ustionata su tutto il corpo

Mestre (Venezia), 4 ottobre 2023 – Una famiglia spezzata dalla tragedia di Mestre. Sono rimasti orfani di entrambi i genitori i due fratellini tedeschi estratti dalle lamiere del pullman precipitato ieri dal cavalcavia. Sono molto piccoli – il più piccolo ha 7 anni e il maggiore 13 anni – e sono rimasti gravemente feriti e ora si trovano all’ospedale di Treviso. Arrivati in condizioni critiche, soprattutto a causa dei traumi alla colonna vertebrale, i bambini sono stati operati nella notte e ora sono giudicati fuori pericolo.

Sopravvissuti al terribile schianto che ha ucciso i loro genitori, i due fratelli tedeschi sono stati trasportati in elicottero al pronto soccorso di Treviso, attivato dal piano delle grandi emergenze attivato dall’Ulss. I medici hanno subito riscontrato delle fratture al femore e diversi traumi lombari.

Dopo essere stati stabilizzati in emergenza, i due bambini sono stati sottoposti a un intervento chirurgico durante la notte. I due fratellini sono supportati dal servizio psicologico dell’ospedale per affrontare la notizia della terribile perdita di entrambi i genitori.

Sono otto le persone tutt'ora in terapia intensiva dopo lo schianto del bus. Di questi, due sono in condizioni molti critiche. A preoccupare i medici è una bambina di 4 anni che versa in condizioni disperate con ustioni gravi in tutto il corpo ed è ricoverata all'ospedale di Padova.

All’ospedale di Treviso sono stati ricoverati anche quattro adulti. Una donna spagnola è gravissima: ha riportato ustioni sul 60% del corpo ed è stata poi trasferita al centro specializzato di Padova. Gli altri sono due spagnoli e un ucraino, tutti con fratture costali e vertebrali: si trovano nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata.