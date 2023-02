Baby gang compie furti, aggressioni, danneggiamenti: denunciati 10 minori a Dolo

Baby gang in azione

Venezia, 22 febbraio 2023 - Gli accertamenti sono durati mesi ma alla fine i carabinieri di Dolo sono riusciti a identificare una baby gang composta da 10 minorenni, tra i 13 e i 17 anni all'epoca dei fatti, resasi responsabile di vari atti criminali, dal furto alla violenza privata, dal danneggiamento alle lesioni tra aprile e novembre 2022.

Dieci i minori denunciati dai carabinieri della Tenenza di Dolo che si sarebbero resi responsabili di vari episodi, ricostruiti dai militari.

Furti e violenza

Si tratta di un furto di generi alimentari presso un supermercato di Dolo, tre furti di ciclomotori parcheggiati nei pressi delle scuole di Dolo, ed il danneggiamento di un quarto, dal quale erano stati asportati pezzi; due risse, al termine di una delle quali un minore, dopo esser stato minacciato con un coltello, rimaneva ferito, con prognosi di 3 giorni per escoriazioni; il danneggiamento di un'auto tramite la rottura del finestrino, un furto di oggettistica esposta presso due attrazioni del luna park, allestito in occasione della sagra di Dolo.

Bivacco nel parco pubblico

I giovani, tutti nati tra il 2005 ed il 2009, si sarebbero anche resi responsabili, durante la notte di Halloween 2022, di un furto di materassi da un deposito rifiuti dell'ospedale di Dolo, finalizzato all'allestimento di un bivacco presso un parco pubblico, da cui avrebbero disturbato i residenti della zona lanciando lattine contro i condomini. La situazione dei ragazzi, in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria, viene monitorata dai militari e dai i servizi sociali.

Per loro le accuse, a vario titolo, sono di violenza privata, furto, rissa, lesioni personali, danneggiamento, ricettazione, disturbo al riposo delle persone, getto pericoloso di cose.