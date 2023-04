Venezia, varata ‘Emilio’ prima barca elettrica per le merci in Laguna

Venezia, 19 aprile 2023 - "Una buona spesa viaggia in barca elettrica": si chiama Emilio la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto delle merci della grande distribuzione nella Laguna di Venezia. Inaugurata oggi nei pressi del punto vendita Coop di piazzale Roma la nuova imbarcazione con motore elettrico entra a far parte per la prima volta della flotta di un operatore della grande distribuzione in Laguna e movimenterà le merci che riforniscono i negozi Coop Alleanza 3.0.

"Sostenibilità e innovazione"

Emilio è stata realizzata da S.ca Snc Trasporti Marittimi Veneziani che ha trovato in Coop Alleanza 3.0 un alleato per portare avanti "un modello virtuoso e replicabile per la grande distribuzione e la movimentazione delle merci via acqua, nel segno della sostenibilità e dell'innovazione", spiegano proprio dal colosso Coop. Con funzioni di carico, trasporto e scarico merci, la nuova imbarcazione ha una batteria che può contare su tre ore di autonomia durante le quali assicura zero emissioni. Grazie al motore elettrico, infatti, abbatte in modo significativo sia i consumi sia le emissioni di anidride carbonica: saranno risparmiate circa 39 tonnellate l'anno di CO2. Emilio è inoltre completamente autoricaricabile.

Attualmente sono 19 i punti vendita Coop Alleanza 3.0 in laguna, di cui 11 serviti dal trasporto merci via acqua di S.Ca Snc Trasporti Marittimi, ovvero le Coop di Piazzale Roma, Garibaldi, San Giacomo Dall'Orio, Santa Marina, Giorgione, Rialto, Italia, Castello, Giudecca, San Polo e Murano. Due di questi saranno serviti subito da "Emilio" e a seguire il progetto potrà essere esteso a tutti i punti vendita. Alla presentazione di Emilio, erano presenti Daniel Tiozzo presidente Area Sociale Vasta Venezia-Rovigo Coop Alleanza 3.0, Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Venezia, Edy Gambetti, vicepresidente Coop Alleanza 3.0, Umberto Baù, S.Ca Trasporti Marittimi e Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto.