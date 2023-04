Scontro barca a Venezia: tre persone finiscono in acqua

Venezia, 21 aprile 2023 – Barca contro una briccola: tre persone finiscono in acqua. E’ successo poco dopo le 22 a Venezia. Tre persone sono rimaste ferite dopo essere state sbalzate in acqua a Venezia nello scontro della loro imbarcazione a motore contro i pali di ormeggio e delimitazione dei canali.

La tragedia sfiorata poco dopo le 22 nel sestiere di Cannaregio, nella zona dell'ex macello. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa lagunare, e assieme al personale del Suem hanno recuperato uno dei tre occupanti della barca ancora in acqua, mentre un altro era stato già soccorso dai medici del 118.

Il terzo ferito è stato recuperato prima dell'arrivo dei soccorsi da una imbarcazione in transito. I tre, due dei quali feriti in maniera più grave, sono stati trasferiti in ospedale