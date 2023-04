Bebe Vio in lutto: "Super nonno Giorgio, mio fan numero 1"

Venezia, 26 aprile 2023 - "Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola". Lo ha scritto Beatrice 'Bebe' Vio, sui suoi social, poche ore fa, per annunciare la morte del proprio caro. "Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice - ha scritto la nota schermitrice paralimpica italiana, che gareggia per le Fiamme oro -. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare".

Le gare a Nimes

L'atleta paralimpica veneziana, ha vinto la medaglia di bronzo insieme alla squadra azzurra di fioretto femminile (con lei Loredana Trigilia, Andreea Mogos, e Alessia Biagini) alla Coppa del Mondo Paralimpica a Nimes, in Francia il 23 aprile. Il giorno prima aveva sconfitto nella finale la thailandese Saysunee Jana col punteggio di 15-8, guadagnandosi l’oro.

La 26enne veneta, che ha vissuto fino ai 20 anni a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ora vive nella Capitale dove, tra i vari impegni atletici, sta frequentando il Corso di Comunicazione e Relazioni Internazionali presso l’università americana John Cabot di Roma. Al termine della gara si era detta pronta ora ad affrontare la tesi di laurea, che discuterà il 15 maggio, dopo l'ultimo esame universitario. Ora la notizia del lutto che l’ha colpita: sui social sono già tantissimi i fan che le stano dimostrando solidarietà e ed esprimendo le condoglianze.