Bebe Vio, oro individuale e bronzo con le azzurre. Ora la tesi di laurea

Bebe Vio si accinge ad affrontare una delle prove più grandi: la tesi di laurea, che discuterà il 15 maggio, dopo l'ultimo esame universitario. L'atleta paralimpica veneziana, già campionessa olimpionica, che gareggia nel fioretto per le Fiamme oro, nota per la determinazione inarrestabile, oggi ha vinto la medaglia di bronzo insieme alla squadra azzurra di fioretto femminile (con lei Loredana Trigilia, Andreea Mogos, e Alessia Biagini) alla Coppa del Mondo Paralimpica a Nimes, in Francia.

Bis sul podio dunque per Bebe Vio Grandis dopo la vittoria di ieri nella prova individuale in cui l'azzurra ha battuto in finale la thailandese Saysunee Jana col punteggio di 15-8, facendo il bis di medaglie dopo la vittoria nella prova di Pisa, quando era tornata finalmente alle gare dopo le vittorie conquistate durante le Paralimpiadi di Tokyo 2020: la 26enne veneta, infatti, sabato ha vinto l'oro nella prova individuale. Si tratta di punti preziosi per il fioretto femminile azzurro in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. "Sono super felice - ha detto Bebe Vio -, non ero sicura di essere competitiva con le nuove giovani atlete arrivate in questi ultimi due anni in cui sono stata lontana dalle gare a causa dell'infortunio - ha commentato Vio -. È una vera e propria invasione dall'est: coreane, tailandesi, hong-konghine ma soprattutto una banda di cinesi che hanno ricominciato a vincere tutte le gare" Il suo obiettivo, ultimate le gare a Nimes, è focalizzarsi "sull'ultimo esame universitario e la tesi di laurea del 15 maggio! Non vedo l'ora".

Bebe, che ha vissuto fino ai 20 anni a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ora vive nella Capitale dove, tra i vari impegni atletici, sta frequentando il Corso di Comunicazione e Relazioni Internazionali presso l’università americana John Cabot di Roma.