Venezia, blitz contro i borseggiatori di turisti: intercettata una ventina di ladri con i controlli dei carabinieri in borghese

Venezia, 29 luglio 2023 – Blitz contro i borseggiatori di Venezia dei carabinieri che, pattugliando la città lagunare in borghese, sono riusciti a identificare una ventina di persone, tutte con precedenti penali per furto, e ne hanno anche denunciate sette per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune.

I controlli sono stati eseguiti dal nucleo operativo dei carabinieri di Venezia usando sia pattuglie di militari in abiti civili, per l'intercettazione dei possibili borseggiatori, sia in divisa, per il controllo e l'eventuale accompagnamento in caserma per gli accertamenti.

I controlli a Venezia

Ieri mattina una pattuglia è riuscita a cogliere in flagranza di reato due borseggiatrici di nazionalità bosniaca che, notate nei pressi del Ponte di Rialto, erano riuscite a sottrarre il portafoglio dalla borsa di una turista. Le due ragazze, entrambe minorenni e con precedenti specifici, sono state denunciate a piede libero per furto aggravato.

Nell'ultimo mese i militari hanno controllato nel centro storico veneziano circa 50 persone, tra cui cinque arrestate in flagranza di reato, sei denunciate per i reati di furto e furto aggravato, e 15 denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio.