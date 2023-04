Bus in fiamme su ponte tra Venezia e Mestre: traffico bloccato Il mezzo di linea è andato a fuoco mentre si trovava a metà del viadotto translagunare di collegamento tra i due centri: i passeggeri sono in salvo. Segnalate ricadute anche sul traffico marittimo per la difficoltà del personale a raggiungere il luogo di lavoro