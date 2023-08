Camponogara, sequestrati oltre 5mila asciugacapelli pericolosi pronti per essere venduti: maximulta per il commerciante

Camponogara (Venezia), 18 agosto 2023 – Scoperti e sequestrati oltre 5mila asciugacapelli irregolari perché senza le indicazioni di sicurezza, pronti per essere venduti. É il risultato di un controllo all’interno di un negozio di Camponogara pa parte delle Fiamme Gialle della Compagnia di Mirano, che hanno sottoposto a sequestro amministrativo gli articoli elettrici pericolosi.

Il controllo

Il controllo è partito da una segnalazione pervenuta al reparto. A quel punto i finanzieri, dopo gli accertamenti preliminari, si sono recati in un esercizio commerciale di Camponogara, dove hanno rinvenuto 5.088 mini-asciugacapelli pronti per la vendita ma sprovvisti delle garanzie e della documentazione tecnica previste dalla normativa di settore. Il materiale rinvenuto, giudicato non sicuro e ad alto rischio per il consumatore, è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed il titolare dell’esercizio è stato segnalato alle competenti autorità giudiziaria. Nei confronti dell’uomo è prevista una sanzione da 50 a 150 euro per ogni pezzo posto in commercio e, in ogni caso, compresa tra 10mila e 60mila euro.