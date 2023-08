Venezia, due turisti francesi lasciano i cani in macchina sotto il sole: mille euro di multa e rischiano la denuncia

Venezia, 27 agosto 2023 – Mille euro di multa e il rischio di una denuncia per maltrattamenti di animali è quanto sta costando a due turisti francesi la scelta di aver voluto fare una passeggiata a Venezia senza voler portare con loro i propri cani. La coppia ha quindi chiuso in auto i propri animali nonostante il sole cocente ed è andata a godersi la visita della città.

I cani disidratati visti da una passante

Un gesto irresponsabile, che è stato notato da una signora che passando per strada si accorta degli animali lasciati in auto al caldo e già completamente disidratati. La passante ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto è intervenuta la Polizia municipale che, rintracciati i due turisti al ritorno dalla passeggiata, gli ha fatto una multa da mille euro mentre si è riservata la possibilità di denunciare i proprietari dei cani per maltrattamenti.