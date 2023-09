Rara tartaruga africana trovata nel centro di Caorle. È lunga 70 centimetri e pesa 15 chili

Venezia, 23 settembre 2023 – Un fatto che ha dell’incredibile quanto successo in una casa nel centro di Caorle, nel Veneziano. In un giardino privato è stata segnalata la presenza di una tartaruga gigante. Si tratta di un esemplare ‘Centrochelys sulcata’ sequestrata dai carabinieri del Nucleo Cites di Venezia, in collaborazione con i militari di Caorle, dopo essere stata rinvenuta nei pressi di un'abitazione nella cittadina balneare.

Un maschio in buona salute di circa 70 centimetri di lunghezza e di oltre 15 chili di peso. Il ritrovamento è stato comunicato dal proprietario di un’abitazione nel centro abitato di Caorle (Venezia).

A seguito dei primi accertamenti per capire se fossero state presentate segnalazioni di smarrimento, l'animale è stato ispezionato per verificare la presenza di qualche marcatura, che però non c'era.

Le origini della ‘Centrochelys sulcata’

Si tratta della tartaruga più grande che ci sia, originaria del continente africano, e ha un carapace lungo fino a 85 centimetri, arrivando a pesare fino a 100 chilogrammi per gli esemplari maschi. È protetta dalla convenzione Cites in quanto a rischio di estinzione, e può essere tenuta, venduta e acquistata solo con la documentazione che ne attesti l'origine legale.

La denuncia per abbandono

La tartaruga è stata sottoposta a sequestro penale a carico di ignoti, con l'ipotesi di reato di abbandono di animale e detenzione senza la documentazione Cites. Il responsabile dell’abbandono rischia una maxi multa di migliaia di euro e anche l'arresto. La tartaruga è stata affidata al centro di recupero fauna esotica, selvatica e tartarughe marine di San Canzian D'Isonzo.