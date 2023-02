Carnevale Venezia, chiusura in Canal grande con Beatrice Raffael, Maria 2023

Beatrice Raffael mentre sfila come Maria del Carnevale 2023

Venezia, 21 febbraio 2023 -Dall'origine all'originalità: è il filo conduttore che ha permesso quest'anno al Carnevale di Venezia di voltare finalmente le spalle al Covid, tornando ad essere uno degli appuntamenti più attesi in Laguna. Anche l'ultimo giorno della manifestazione, intitolata "Take your Time for the Original Signs" e firmata dal direttore artistico e scenografo del Teatro La Fenice Massimo Checchetto, ha confermato il successo di pubblico degli eventi, ma anche quello economico per la città, letteralmente presa d'assalto dai turisti.



Ultimi due week end da tutto esaurito

Un Carnevale che ha coinvolto la terraferma, con la sfilata dei carri allegorici per le vie di Mestre, e che in centro storico ha recuperato la magia degli anni più felici, proprio nei giorni in cui è scomparso il suo re-inventore, il regista Maurizio Scaparro. Soprattutto un evento che ha consentito alle strutture turistiche di tornare a respirare l'aria delle edizioni di maggior richiamo. E che ha premiato la scelta del Comune degli avvenimenti diffusi. Oggi non c'è il pienone di martedì e venerdì, che aveva costretto a istituire i sensi unici pedonali nelle calli attorno a Marco.

Soddisfatti gli operatori turistici, dopo gli anni di magra del Covid. "Quest'anno - dice il direttore degli Albergatori veneziani, Claudio Scarpa - abbiamo avuto gli ultimi due weekend vicini al tutto esaurito, mentre il primo ha avuto un tasso di occupazione delle camere tra l'80 e il 90%".





Beatrice Raffael è stata eletta Maria del Carnevale 2023

Democrito, i quattro semi associati ai 4 elementi della materia per un abito ottocentesco da sogno. Sono questi i temi richiamati dall'abito disegnato da Francesco Briggi dell'Atelier Pietro Longhi che oggi Beatrice Raffael, 23 anni, di Venezia, Maria dell'Anno 2023, ha indossato per la sua passerella in Canal Grande e Piazza San Marco.

La studentessa veneziana di Castello, amante della letteratura americana, del balletto e della sartoria, è stata eletta lunedì sera al gran gala delle sale Apollinee del Teatro La Fenice.

E oggi, come da tradizione, per lei la passerella e la presentazione ufficiale nell'ultimo giorno di Carnevale. Assieme a Lavinia Malerba, 19 anni, pure lei veneziana del Lido, eletta Maria dei lettori, e alle altre 10 ragazze compagne di viaggio per una esperienza unica e indimenticabile, Beatrice Raffael ha vissuto il suo primo giorno da Maria dell'Anno prima con il rito della vestizione del costume personalizzato da Briggi e, quindi, diventando assoluta protagonista del corteo in Canal Grande e del primo bagno di folla in piazza San Marco.

Beatrice sogna di fare la stilista

Beatrice ha vissuto così questa esperienza unica nel suo genere: "Sembra di vivere un sogno - ha detto dal palco di Piazza San Marco svelando la sua ambizione di diventare una stilista - So che sarà un anno impegnativo, pieno di esperienze e di emozioni magnifiche". Un abito di grande effetto quello pensato e realizzato da Francesco Briggi del'Atleier Pietro Longhi: "L'ispirazione l'ho presa dal complesso tema "Original signs" dove i quattro "semi" o elementi della materia secondo Democrito sono associati a i colori: Aria, giallo; Fuoco, rosso; Terra, verde; Acqua, blu. - ha detto Briggi - Per riunirli ho scelto un abito ottocentesco, 1860, che con la sua gonna circolare ricorda il moto dei pianeti, rimandando quindi alla cosmologia".



"Un carnevale aperto al mondo"

Ad attendere Beatrice Raffael, sul palco di Piazza San Marco, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano: "Il grande numero di persone presenti oggi in Piazza San Marco è la testimonianza di quanto il Carnevale di Venezia si sia riaperto al mondo. É stato un Carnevale diffuso e partecipato, ogni angolo della città ha avuto dei momenti di gioia e divertimento per i più piccoli, ma anche per gli adulti. Un evento apprezzato dai residenti e dal grande pubblico che è arrivato dall'Italia e dall'estero: tutti hanno potuto vivere il clima del Carnevale, dalla Terraferma a Venezia, fino alle Isole. Senza dimenticare le sfilate dei carri allegorici che hanno colorato l'intero territorio comunale - ha detto Damiano - Un ringraziamento a chi ha organizzato la manifestazione, a Vela e al direttore artistico Massimo Checchetto, a chi ha lavorato dietro le quinte, ma anche a chi ha contributo allo svolgimento in sicurezza delle iniziative come le Forze dell'ordine e i volontari della Protezione civile. É stato un grande lavoro di squadra. Il Carnevale è un grande evento che fa rivivere la cultura, la tradizione e la storia di Venezia, una città da sempre aperta al mondo, crocevia di popoli e di cultura".



A Zelarino l'ultima sfilata dei carri

A Zelarino in scena l'ultimo atto delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Venezia 2023, dopo i cortei che nei giorni scorsi hanno toccato i principali centri della terraferma e le isole della laguna. Oltre 700 figuranti in maschera per il gran finale di "Take your Time for the Original Signs", che ha preso il via nel pomeriggio di oggi da via Tito, per poi prendere vita in via Castellana con il clou davanti alla chiesa di Zelarino, dove è stato allestito un palco per la presentazione e la premiazione dei carri e gruppi partecipanti. Alla manifestazione ha partecipato il sindaco Luigi Brugnaro, con lui l'assessora alla Promozione del territorio Paola Mar, il presidente della Municipalità Francesco Tagliapietra, oltre ad alcuni consiglieri comunali e di Municipalità.