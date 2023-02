Carnevale Venezia, all'Arsenale 'Original signs'. Tutte le immagini più spettacolari

Venezia, 11 febbraio 2023 - L'Arsenale di Venezia si è trasformato ieri sera in un teatro a cielo aperto per Original Signs, la rappresentazione di danza, musica e spettacolo sull'acqua che, insieme alla sfilata nel Canal grande della scorsa settimana, può considerarsi uno degli appuntamenti imperdibili del Carnevale 2023.

“Original Signs” è stato composto da una serie di visioni immaginifiche, luci, tecnica e sensibilità, una parata di forte impatto visivo e artistico, un luogo mitico dove artisti provenienti dalle più disparate discipline potranno raccontarci i loro segni.

Una performance live di musica, danza ed effetti speciali, firmata del direttore artistico del Carnevale Massimo Checchetto insieme alla regia di Enrica Crivellaro. L'esibizione di una trentina di performer ha raccontato il viaggio della continua ricerca comunicativa dell'umanità, dalle origini ai giorni nostri. Gli artisti, ciascuno con il proprio linguaggio, sono sfilati a bordo di imbarcazioni che, come palchi galleggianti, hanno illuminato la notte nell'antica fabbrica di navi della Serenissima. L'Arsenale come palcoscenico, per un viaggio di esplorazione nei movimenti, nei corpi, nei segni ancestrali della natura.





Il segno originale dentro ciascun di noi

‘Take your Time for the Original Signs' è il tema di questa edizione 2023 del Carnevale di Venezia, che ha preso avvio il 4 febbraio e durerà fino al 21 febbraio nella formula del 'carnevale diffuso' tra calli e campi, strade e piazze, teatri, street show in tutto il territorio cittadino, dalle isole alla terraferma. Il tema dell’edizione 2023 si ispira ai segni delle costellazioni e a quei simboli originali che contraddistinguono il Carnevale veneziano e in questa atmosfera festosa e ancestrale parte l’invito a partecipare tutti insieme al grande e fantastico 'Zodiaco' di originalità ed estro del Carnevale più famoso al mondo, ricercando il proprio segno originale in totale libertà di espressione creativa, come manifestazione di identità e affermazione di sé.