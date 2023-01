Venezia, Casa di Riposo a Santa Maria di Sala: arrestati due ex sindaci di Coraggio Italia

Carabinieri

Venezia, 23 gennaio 2023 – Sei ordinanze cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti sono state eseguite stamani dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia, per reati contro la pubblica amministrazione. Gli arresti sono stati chiesti dalla Procura della repubblica di Venezia, e sono stati eseguiti nelle province di Venezia e Padova.

I dettagli illustrati dal Procuratore della repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, in una conferenza stampa. Misure che vedono coinvolti due ex sindaci di Santa Maria di Sala (Venezia), Nicola Fragomeni, attuale presidente del consiglio comunale e coordinatore provinciale di ‘Coraggio Italia’, e Ugo Zamengo, consigliere comunale, insieme a due manager della sanità padovana e due imprenditori padovani, sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine per corruzione, legata alla vendita di un terreno per l'edificazione di una casa di riposo nel comune veneziano.

Un'altra parte dell'indagine riguarda l'acquisto di mascherine e altri presidi sanitari, fatto con affidamento diretto da Fragomeni a un familiare, che avrebbe portato a un guadagno illecito di 60 mila euro.

La notizia delle ordinanze cautelari emesse dalla Procura di Venezia per reati contro la Pubblica Amministrazione “mi ha lasciato letteralmente basito”, dice il sindaco di Venezia e della città metropolitana Luigi Brugnaro in relazione alle vicende giudiziarie sulle presunte tangenti

per una casa di riposo. “Ho piena fiducia nella Magistratura - aggiunge - che saprà accertare la verità”. Ferma la posizione di Coraggio Italia che in una nota precisa che, "come previsto dal 'Codice Etico', l'unico iscritto destinatario di tale ordinanze è stato automaticamente sospeso dal Partito".

Le indagini

“Questa indagine è stata lunga e complessa, gestita in maniera encomiabile, ed è nata perché un

cittadino non ha accettato e ha mantenuto la 'schiena diritta’ contro un sistema”, ha sottolineato il Procuratore della repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, commentando l'indagine su una presunta corruzione legata ai permessi per una casa di riposo, che ha portato a 6 arresti tra politici e funzionari pubblici.

“Un sistema - ha precisato Cherchi - nel senso che ci sono più fatti relativi a richieste di denaro per attività pubbliche da parte di pubblici ufficiali. Siamo nella fase delle indagini preliminari quindi si tratta di valutazioni sulla base di indizi, non c'è l'accertamento di responsabilità, che si farà davanti al tribunale. Ma abbiamo elementi per dire che l'amministrazione comunale aveva organizzato un sistema anche per

acquistare e cedere mascherine senza bandi e con interessamento diretto”, ha aggiunto.

Le tangenti

Ammonterebbero al 10/15% del valore degli appalti le tangenti chieste dagli ex amministratori di Santa Maria di Sala (Venezia) per favorire l'edificazione su un terreno di una casa di riposo, di proprietà di un imprenditore che invece si è rivolto ai carabinieri. Altri imprenditori che lavorano nel settore, secondo quanto è stato possibile ricostruire, avrebbero dato la disponibilità all'accordo, per avere quel terreno e potervi costruire la casa di riposo. L'operazione, ha commentato Cherchi, è "importante in termini economici". Sia il dirigente della Conferenza dei servizi sia l'Ulss 3 Serenissima, competente per dare l'autorizzazione ai posti letto in Rsa, non erano a conoscenza di questi accordi e la loro attività amministrativa risulta essere stata corretta, come anche è emerso dalle intercettazioni.

Controlli e pedinamenti

Gli indagati sono stati tutti posti agli arresti domiciliari. Nel corso dell'indagine, svolta tra il 2019 e il 2022 con controlli, pedinamenti e analisi dei tabulati telefonici, è emerso che gli indagati avrebbero stipulato accordi illegali per la realizzazione della Rsa, al tempo in cui Fragomeni era primo cittadino di Santa Maria di Sala. Da queste dinamiche avrebbero tratto vantaggio, oltre a Fragomeni, l'altro ex sindaco Zamengo, che era consigliere comunale, un dirigente dell'amministrazione, il titolare di uno studio di architettura e due imprenditori padovani. Un imprenditore aveva denunciato ai carabinieri, con una registrazione presa di nascosto, le tangenti che gli sarebbero state richieste per la compravendita di un terreno da destinare a Rsa, sospesa perché necessitava di un cambio di destinazione d'uso, da agricolo a edificabile.

Per questo passaggio, per il quale era necessaria una delibera comunale, l'imprenditore avrebbe ricevuto indicazioni da parte dei pubblici funzionari che era necessario un versamento "extra", una somma definita «rilevante» da spartire tra gli amministratori. Vistasi rifiutata la richiesta da parte dell'imprenditore, i pubblici ufficiali si sono rivolti ad altri proprietari di terreni per far diventare edificabile un altro lotto comunale, destinato alla costruzione della casa di riposo. Oltre a questo, altre attività amministrative dovevano coinvolgere la conferenza dei servizi di sindaci dell'area, ma anche l'Ulss 3 serenissima, che doveva autorizzare l'avvio della struttura. La Regione Veneto, estranea all'indagine, non ha poi deliberato nel 2022 l'assegnazione di posti letto per questa esigenza.