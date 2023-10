Cavalcavia di Mestre, il giallo del guardrail. Brugnaro: “Sostituirlo? Non potevamo farlo”

Mestre, 6 ottobre 2023 – Il giallo del guardrail è entrato nel mirino della procura, presto un sopralluogo per ricostruire l’incidente del cavalcavia di Mestre. E il sindaco Brugnaro gioca in difesa: “Sostituirlo? Non potevamo farlo”. All’indomani della tragedia che ha spezzato la vita a 21 persone e causato gravissime ferite ai 15 sopravvissuti, sul luogo della tragedia è iniziato il rimpallo delle responsabilità.

L’attenzione si sta spostando verso lo stato di degrado del guardrail ceduto sotto il peso del pullman, ma soprattutto quel ‘buco di 2 metri’ nella barriera di sicurezza del vecchio viadotto, ormai ammalorato. “Il cavalcavia è un'infrastruttura degli anni '60, passata al Comune una quindicina di anni fa. Noi abbiamo fatto le manutenzioni che la legge ci consentiva di fare”, dice il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. “Perché non abbiamo pensato di cambiare il guardrail? Non potevamo farlo'', sottolinea il sindaco.

Mani legate sul guardrail: ecco perché

''Serviva un progetto unitario, che è stato approvato l'anno scorso – ricorda Brugnaro – per questo abbiamo stanziato oltre sei milioni di euro, anche con i fondi del Pnrr. I cantieri sono già in corso”. Ma l’iter è stato lungo, anzi lunghissimo. Otto anni di attesa. “L'iter è stato avviato nel 2016 con i primi rilievi. Per sostituire la barriera di protezione – dice il sindaco lagunare – bisogna intervenire anche sulla piattaforma stradale e sui pilastri, insomma su tutta la struttura''.

Per Brugnaro il vero problema è che quel ponte ''non doveva essere in capo al Comune”. Era stata Anas a cedere la gestione del cavalcavia “alle amministrazioni precedenti” a quella di Brugnaro, in carica dal 2015. “Io non lo avrei mai accettato senza un finanziamento per poter adeguarlo'', sostiene.

Le polemiche

E nelle polemiche sulla manutenzione, cosa c’è di vero? ''Degli sciacalli, in Italia siamo tutti tecnici. Mai in passato il Comune di Venezia ha investito così tanto sulla sicurezza: 7-8 milioni all'anno, al netto delle piste ciclabili. Fin dal 2016 abbiamo verificato tutti i ponti e i viadotti anche della città metropolitana, programmando gli interventi a seconda delle situazioni'”, conclude il sindaco della città.