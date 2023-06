Chi era Anna Tuzzato, morta nell'incendio a Bruxelles

Venezia, 11 giugno 2023 - Originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), Anna Tuzzato, 29 anni, studentessa e lavoratrice è morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles.

Il rogo si era sviluppato nelle prime ore di sabato mattina 10 giungo 2023. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nell'appartamento al secondo piano della palazzina.

Inutili i soccorsi, Anna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morta nel sonno, soffocata dal fumo che ha invaso l’abitazione a Etterbeek, alle porte della capitale belga, senza lasciarle scampo.

La laurea a Padova

A Fiesso d’Artico, paese che fa parte della Città metropolitana di Venezia, la 29enne era cresciuta coi genitori e le sorelle Maria e Chiara. Tra il 2013 e il 2016 si era laureata all’Università di Padova in Comunicazione. Quindi aveva vissuto una esperienza Erasmus nel 2018 presso l’Università Ceu San Pablo a Madrid in Spagna. I genitori, due medici in pensione, sono molto conosciuti in provincia.

Il lavoro a Bruxelles

Da un paio d’anni si era trasferita a Bruxelles e aveva quindi iniziato l’esperienza come responsabile della comunicazione della ong Ifoam Organics Europe che si occupa di sostenere un regolamento biologico per l’agricoltura a livello europeo, mettendo d’accordo produttori e legislatori.

La famiglia, il padre Giancarlo, la madre e la sorella, sono stati avvisati nelle loro abitazioni a Fiesso D'Artico, e i genitori della giovane sono già volati a Bruxelles.