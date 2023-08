Chioggia, vongole senza certificazione sanitaria: 3.400 chili di molluschi sequestrati e multe per 12mila euro

Chioggia (Venezia), 29 agosto 2023 – Vongole pronte da essere immesse sul mercato, ma prive di certificazione, attraverso un consolidato sistema illegale di vendita. È quanto è stato scoperto dai militari della sezione operativa navale di Chioggia della Guardia di Finanza, al termine di una serie di controlli all’interno degli spazi lagunari.

Gli interventi dei finanzieri

Nel dettaglio, tramite l’utilizzo di mezzi navali e di pattuglie automontate, hanno proceduto a due interventi nei quali i finanzieri sono riusciti ad individuare cinque soggetti impegnati nella cernita, confezionamento e movimentazione di molluschi, soprattutto vongole, pari complessivamente a 3.400 chili per un valore commerciale di circa 20mila euro, privi della necessaria documentazione sanitaria. Inoltre, è stato riscontrato come gli stessi utilizzavano una motobarca dismessa come centro irregolare di spedizione e confezionamento del prodotto ittico. I militari al termine degli accertamenti hanno proceduto al sequestro sia dei molluschi e dell’imbarcazione, oltre a formalizzare la sanzione amministrativa di 12mila euro.