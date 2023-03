Corsa rosa per 8 marzo: un migliaio di partecipanti per dire no alla violenza contro le donne

Venezia, 5 marzo 2023 - Oltre un migliaio di persone ha partecipato questa mattina alla Corsa rosa, il tradizionale appuntamento promosso dalla Uisp di Venezia, con il contributo della Confcommercio e del Comune di Venezia, che l'ha inserita tra gli eventi del "Marzo Donna" e de "Le Città in Festa".

Piazza Ferretto colorata di rosa

Un'onda rosa è partita puntuale alle 10 da piazza Ferretto per attraversare Mestre e Marghera e testimoniare la vicinanza alle donne e un fermo "no" a qualsiasi tipo di violenza a cui esse vengono sottoposte in occasione della Giornata della donna che si celebra l’8 marzo. "Un appuntamento molto atteso del nostro 'Marzo donna' - ha dichiarato la presidente Damiano in piazza per salutare tutti i partecipanti insieme a numerosi consiglieri di Municipalità - è bellissimo vedere così tanta adesione e una piazza Ferretto colorata di rosa. Un momento simbolico per correre insieme; sport e solidarietà si unscono per contrastare la violenza contro le donne e per ricordare che l'amore è rispetto e non violenza. Nella nostra città è presente una capillare rete di aiuto; abbiamo un territorio molto sensibile a questo tema. É importante che le donne non si sentano sole perché dalla violenza si può uscire".

Ricavato devoluto a scopo benefico

Anche quest'anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno di due associazioni: la Fondazione Ferrioli Bo di San Donà, che opera nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della prevenzione, della tutela, della valutazione e della presa in carico delle famiglie con disagio ed il Centro antiviolenza Iside di Venezia, a cui è andato il ricavato dell'edizione del 2022.

All'asta scarpette di vetro

Nei prossimi giorni inoltre saranno messe all'asta alcune opere di artisti locali legate al tema della violenza sulle donne: delle scarpette di danza in vetro, realizzate da Giancarlo Signoretto, un dipinto di Michela Dalesio e degli stivaletti in vetro di Emiliano Donaggio. Anche in questo caso il ricavato sarà sempre donato in beneficenza.