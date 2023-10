Dolo, ciclista travolto da un’auto e trascinato per decine di metri: morto sul colpo un 60enne di Noale

Dolo (Venezia), 5 ottobre 2023 – Travolto da un’auto e trascinato per alcuni metri sull’asfalto: è la dinamica dell’incidente avvenuto oggi in tarda mattinata a Dolo in cui è morto un ciclista di 60 anni di Noale. L’uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'automobile mentre stava per attraversare la strada Brentana. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso da Padova. I sanitari, dopo aver cercato di rianimare l'uomo sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Cosa è accaduto

La polizia locale ha eseguito i rilievi per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, il ciclista stava tentando di attraversare in bicicletta la via Brentana quando sarebbe stato preso in pieno dall’auto che proveniva dalla direzione Mira e trascinato per alcuni metri prima dell’arresto del veicolo. Alla guida della macchina c’era un giovane con un’altra persona. Sono in corso gli accertamenti sulle condizioni del guidatore.