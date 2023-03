Domenico Zorzino funerali ad Anguillara Veneta, anche il ministro dell'Interno Piantedosi per l’addio al poliziotto-eroe

Morto agente-eroe: funerali di Stato e lutto cittadino

Venezia, 8 marzo 2023 – Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia, Lamberto Giannini, hanno partecipato oggi nella chiesa parrocchiale di Anguillara Veneta ai funerali di Stato di Domenico Zorzino, l'agente di 50 anni morto venerdì 3 marzo nel tentativo di salvare la vita, nonostante fosse fuori servizio, ad un anziano, Valerio Buoso, 75 anni, che era finito con l'auto nel canale Gorzone.

Zorzino era riuscito a liberare Buoso dall'abitacolo ma è deceduto, così come l'anziano, tenendolo stretto a sè nel tentativo di portarlo a riva.

Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha celebrato la cerimonia, alla quale ha preso parte per la Regione Veneto l'assessore Roberto Marcato.

La chiesa era piena, con oltre 300 persone stipate all'interno. Almeno il triplo si sono sistemate all'esterno, chi seduto, chi in piedi. In prima fila, in chiesa, anche la sindaca di Anguillara, Alessandra Buoso. Oltre a lei, in chiusura di cerimonia ha parlato, tra gli altri, il figlio del poliziotto, Tommaso, molto commosso. "Tra di noi bastava uno sguardo, non so se sarò in grado di essere la stessa colonna portante che eri tu - ha detto - ma ti prometto che ce la metterò tutta per sorreggere la nostra famiglia”.