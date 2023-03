Venezia, accoltellata in casa a Spinea e operata d'urgenza: è giallo

Coltello usato per un'aggressione e repertato dalla scientifica (immagine di repertorio)

Venezia, 14 marzo 2023 - Accoltellata in casa a Spinea: è giallo su quanto accaduto ad una donna di 45 anni operata in ospedale in seguito ad ferite di arma da taglio, di cui una alla gola.

La donna è stata trovata nella sua abitazione a Spinea ieri mattina. Al momento in casa sembra ci fosse solo il compagno, un padovano con cui erano frequenti i litigi.

La donna, in gravi condizioni, è stata portata in ospedale a Mestre e quindi operata d'urgenza e poi trasferita in terapia intensiva.

Al momento i Carabinieri, dopo aver esaminato la scena del crimine, non escludono alcuna pista, compresa quella dell'aggressione o di un gesto autolesionistico. Gli investigatori attendono che la donna si risvegli per appurare quanto accaduto.