Esplodono due house-boat a Murano: la nube di fumo acre invade Venezia

Venezia, 28 giugno 2024 – Una coltre densa di fumo nero si è sollevata ieri sera da Murano fino a Venezia. Sono state due esplosioni a catena a causare l'incendio che ha completamente distrutto due imbarcazioni ormeggiate vicino a un cantiere navale di Murano, nella zona nord della laguna. Nei giorni scorsi, un’altra anomala esplosione nel Trevigiano.

La colonna di fumo e l’odore acre – dovuto al carburante bruciato e al materiale andato in fumo – sono stati avvertiti in diverse zone, compreso il centro storico di Venezia.

Esplose due barche a Murano: il fumo denso e acre è stato avvertito fino a Venezia

L'incidente è accaduto sull’isola di Murano intorno alle 20.45 di ieri, giovedì 28 giugno. Il rogo ha interessato due house-boat attraccate alla banchina vicino al cantiere Scarpa in Sacca Serenella. Non ci sono feriti.

Esplosione in cantiere navale a Murano: due house-boat avvolte dalle fiamme scatenate dallo scoppio

La deflagrazione e l’incendio sarebbero scaturite da una delle due imbarcazioni. Alcuni testimoni hanno riferito che ci sono state due esplosioni in sequenza. Non si conoscono, al momento, le cause dell'incidente. Le indagini sono state affidate ai vigili del fuoco e la polizia locale.