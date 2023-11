Ex fidanzati scomparsi, quinto giorno di ricerche: le ultime notizie. L’auto individuata a Pordenone. “Filippo avrebbe impedito a Giulia di laurearsi oggi”

Venezia, 16 novembre 2023 – Dopo 5 giorni di ricerche continue estese a tutto il Veneto non c’è ancora alcuna traccia dei due ex fidanzati di 22 anni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, scomparsi da sabato sera scorso dopo essere stati visti l’ultima volta a Vigonovo.

Oggi Giulia avrebbe dovuto laurearsi in Ingegneria biomedica a Padova e l'ipotesi che sta prendendo piede per spiegare la sparizione 5 giorni fa dei due ex fidanzati e anche compagni di studi è che Filippo l’avrebbe voluto impedire perché avrebbe significato un punto di non ritorno nel rapporto con l'ex fidanzata.

Intanto, dopo i ripetuti appelli delle famiglie dei due giovani di essere contattate e avere loro notizie, proseguono le ricerche dell’auto di Filippo, una Fiat Grande Punto nera, e di qualunque altro segnale sui loro spostamenti degli ultimi giorni. Ricerche in cui sono impegnate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco con anche il supporto di elicotteri in volo tra Venezia e Treviso, mente dall’alba di oggi sono stati mobilitati anche 60 volontari di Protezione civile del distretto della Riviera del Brenta per setacciare il fiume.