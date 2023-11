Filippo Turetta ultime notizie: caccia all’assassino di Giulia in fuga tra Austria e kit di sopravvivenza

Venezia, 19 novembre 2023 – Dov’é? E’ ancora in Austria? Come sopravvive tra i boschi già imbiancati dalla prima neve? Con cosa si mantiene, visto che non ha mai prelevato con il bancomat o pagato con la carta di credito? Su Filippo Turetta, 22 anni, pende un mandato internazionale che è passato da tentato omicidio a omicidio, forse anche premeditato, di Giulia Cecchettin. Si perché questo studente di ingegneria, questo “bravo ragazzo” come sottolinea la sorella di Giulia, che ha ucciso la sua ex a coltellate e poi ha abbandonato il corpo in un dirupo scelto con cura, aveva fatto ricerche online – scrive il Corriere – per kit di sopravvivenza e mappe dei sentieri di montagna in Tirolo.

Caccia a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin (Ansa)

Gli aggiornamenti di oggi