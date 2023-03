Giovane investita da un treno, linea ferroviaria Padova-Venezia bloccata

Treni fermi in stazione

Venezia, 09 marzo 2023 - Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, a Mestre (Venezia) in prossimità del quartiere di Gazzera, una giovane ragazza è stata investita da un treno. La circolazione è stata fortemente rallentata sulla linea ferroviaria tra Padova e Venezia-Mestre. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una giovane veneziana, da capire se sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. In loco è intervenuto il personale sanitario del Suem118, che nulla ha potuto se non confermare il decesso della giovane. È stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti necessari. A fronte di questo Trenitalia nel corso della giornata ha reso noto che i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato fino ad un maggior tempo di percorrenza pari a 120 minuti. Alle 17.50 la circolazione era ancora fortemente rallentata. Trenitalia ha poi reso noto che la circolazione è tornata regolare solo alle 18.30 dopo che sono stati ultimati gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria sul luogo dell’investimento mortale. Gli effetti tangibili sulla mobilità ferroviaria sono stati molteplici rallentamenti fino a 100 minuti per 24 treni ad Alta Velocità e 6 Intercity, mentre fino a 120 minuti per 20 treni Regionali, 10 treni Regionali, invece, limitati nel percorso e 8 completamente cancellati.