Incidente a San Donà di Piave (Venezia), auto con 5 ragazzi si schianta: due morti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 (foto d'archivio)

San Donà di Piave (Venezia), 9 gennaio 2023 – Si chiamavano Maria Chiara Guida e Alessandro Polato, di 20 e 23 anni, i due ragazzi morti in un terribile incidente avvenuto intorno alle 20 di ieri sera a San Donà di Piave. I giovanissimi ragazzi, entrambi di San Donà, erano seduti sui sedili posteriori di una Seat Ibiza, con loro altri 3 amici, tutti coetanei.

L’auto ha sbandato e si è schiantata contro il guard rail in via Lungo Piave superiore, vicino a via Aquileia, una strada arginale stretta e pericolosa, più volte segnalata dai residenti. La parte posteriore dell’auto è rimasta distrutta nel violentissimo impatto e non c’è stato scampo per Maria Chiara e Alessandro. Gli altri tre ragazzi sono tutti stati portati in ospedale con la massima urgenza e subito ricoverati.

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sulla zona stava piovendo forte; all'improvviso l'automobile sarebbe sbadata, fuori controllo, finendo violentemente contro il guard rail.

A chiamare i soccorsi è stato uno dei residenti della zona, attirato dal forte boato.