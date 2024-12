Incidente sull’A4, scontro tra un tir e il furgone dei servizi sociali di Venezia. Morta una donna, gravissimo l’autista

Venezia, 17 dicembre 2027 - Gravissimo incidente sull’A4, coinvolti nello scontro un furgoncino dei servizi sociali del comune di Venezia e un autoarticolato. È morta una giovane donna, rimasta incastrata tra le lamiere, tre i feriti: il più grave è il conducente del furgone. È successo intorno alle 13 di oggi sulla carreggiata in direzione di Venezia, all’altezza di Noventa di Piave. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che il tir abbia urtato il furgone che era fermo sulla corsia di emergenza per un guasto.

Il furgoncino del Comune di Venezia travolto dal tir

Cosa è successo

L’incidente è accaduto al chilometro 426 dell’A4. Secondo una prima ricostruzione diffusa da Autostrade Alto Adriatico e al vaglio delle forze dell'ordine, il furgoncino comunale si trovava fermo a causa di un guasto nella corsia di emergenza quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante lo ha urtato lateralmente provocando il decesso della donna e il ferimento di altre due persone. Ferito anche l'autotrasportatore.

Code e rallentamenti

Code e rallentamenti nel tratto tra Cessalto e San Donà di Piave, dove i veicoli sono stati dirottati sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono arrivati la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Per evitare ulteriori code, la concessionaria e la polizia stradale hanno attivato il protocollo di emergenza del traffico che prevede il reindirizzamento attraverso il bypass A28/A27 per chi proviene da Trieste/Udine.