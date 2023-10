Incidente di Mestre, il bollettino sui feriti. L’Ulss: “Cinque persone stanno migliorando”

Mestre (Venezia), 5 ottobre 2023 – Cinque feriti sono ancora in condizioni critiche, mentre altre “quattro o cinque persone stanno migliorando”. Una di queste potrebbe essere dimessa “a breve”. Il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, ha fatto un punto sulla situazione delle persone di varie nazionalità a bordo del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre ricoverate all'ospedale dell'Angelo.

Uno dei feriti è stato trasferito al centro grandi Ustionati dell'ospedale di Padova. Sono “in fase di miglioramento” le condizioni del croato in viaggio di nozze con la moglie, deceduta nell'incidente, ricoverato all'ospedale di Mirano. “Ci sono ancora difficoltà nell'identificare con certezza due dei feriti – ha spiegato Contato – intanto stiamo prestando assistenza ai familiari che in queste ore stanno arrivando in ospedale”.

Il cavalcavia Vempa nel punto in cui è precipitato l'autobus

Il bollettino medico

Attualmente risultano ricoverati negli ospedali del Veneto 15 pazienti coinvolti nell’incidente del pullman a Mestre. Dieci di loro, tra cui anche un bambino, sono nei reparti di terapia intensiva, quattro nei reparti di chirurgia, uno in pediatria. Si tratta di 12 adulti – sette donne e cinque uomini – e 3 minori: due bambine e un bambino.

All’ospedale dell’Angelo di Mestre ci sono tre turisti ucraini – un uomo di 39 anni, e due donne di 40 e 43 anni – e due tedeschi, un 28enne e una 27enne. Si trova al nosocomio di Dolo (Venezia) una ragazza francese di 21 anni, le cui condizioni sono migliorate. A Treviso sono ricoverati tre pazienti di nazionalità tedesca, una bambina di 4 anni e un 13enne, e una donna spagnola di 52 anni. Tutti e tre le pazienti sono in condizioni critiche. Sono state identificate le pazienti che ieri erano ancora senza un nome. Si tratta di due donne: una di nazionalità tedesca e una di nazionalità ucraina.