Incidente Mestre, lo sgomento nel campeggio da dove è partito il pullman. “Tragedia terribile, siamo senza parole”

Marghera, 4 ottobre 2023 – Un bus bianco "100% elettrico" e "zero emissioni" della compagnia 'La Linea', simile a quello precipitato ieri sera dal cavalcavia a Mestre, è passato a prendere davanti al camping Hu di Marghera, dove alloggiavano le vittime dell'incidente, gruppi di turisti diretti verso Venezia. Una navetta che, più volte al giorno, fa la spola fra la struttura e la città sulla laguna, per accompagnare le comitive. "È una tragedia, è successa una tragedia terribile", spiega una donna proveniente dal Regno Unito. "Abbiamo saputo questa mattina dell'incidente - aggiunge una turista argentina - siamo tutti senza parole". Davanti al 'Venezia camping in town', una grossa struttura con piscina a pochi passi dalla tangenziale di Mestre, due vigilanti tengono lontani dall'ingresso i cronisti e gli operatori televisivi che si sono radunati sul posto. Il luogo della tragedia, il cavalcavia dove è precipitato il bus, si trova lungo la rotta abituale percorsa dagli autisti delle navette che collegano il camping a Venezia.

Un bus bianco che fa la spola fra il camping e Venezia