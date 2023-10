Cavalcavia di Mestre, quel tratto senza guardrail? Il Comune si difende: “Non è un buco, è un varco di sicurezza”

Mestre (Venezia), 5 ottobre 2023 – Un ‘buco’ di due metri senza guardrail? È questa la domanda sulla quale si sta cercando di fare luce, un’ipotesi spuntata questa mattina e destinata a sollevare un polverone. Il Comune di Venezia si difende: “Sono affermazioni inaccettabili: quel buco è un varco di sicurezza, previsto dal progetto originario del manufatto”. A dirlo è l’assessore comunale ai trasporti Renato Boraso.

E aggiunge: “Il bus non è caduto perché c'era un buco di un metro e mezzo nel guardrail. È caduto 50 metri dopo il varco, dopo aver strisciato sul guardrail, senza segno di frenata o contro-sterzata”. Poi incalza: “O Vogliamo dire che senza il buco, la barriera avrebbe tenuto un mezzo in corsa, che sbanda, di 13 tonnellate?”. Quesiti che al momento sono senza risposta e sui quali potranno fare luce solo le indagini in corso.

Continueranno anche oggi le indagini per arrivare presto alla verità giudiziaria su quanto accaduto martedì sera sul cavalcavia Vempa. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, anche se al momento non risultano indagati.

Sequestrata la scatola nera del pullman e passati al setaccio i video della telecamera di videosorveglianza del viadotto, gli inquirenti si stanno muovendo sulla pista di un malore dell'autista o di un guasto tecnico dell’autobus. Esclusa la presenza di un mezzo pirata: sul principio si era parlato di un’auto, poi di una presunta collisione con un altro pullman.

Immagini dure che non si riesce a togliere dalla mente. “La fila dei cadaveri che diventava sempre più lunga, alla fine ne avevamo qui 19, due delle vittime sono decedute in ospedale. Ma ho davanti agli occhi lo sgomento dei ragazzi del personale sanitario. Correvano verso le ambulanze come dei pazzi con quelle barelle”. È il doloroso racconto del comandante dei vigili del fuoco di Venezia, Mauro Luongo.

Una scena terribile anche per i vigili più esperti. “Di incidenti stradali ne seguiamo molti. Siamo abituati, se si può dire così, ad affrontare la sofferenza della gente. Fra noi chiamiamo ‘incarcerati’ le persone da liberare nei mezzi incidentati. Qui c'erano gli incarcerati, c'erano tutti quei morti, c'era il volo da più di dieci metri, il fuoco”, continua il comandante Luongo.

“È stato attivato da subito il percorso psicologico della Croce Rossa – ha raccontato Luongo – un primo incontro con gli psicologi in caserma, tutti assieme. Ho visto molti colleghi coinvolti emotivamente. Quando arrivi su una scena del genere, ti dai da fare e basta: scattano automatismi, sei addestrato per essere lucido, per la competenza. Poi, però, quando l'intervento finisce, è un'altra cosa. Ho visto colleghi di provatissima esperienza agire sul posto senza un tentennamento e poi scoppiare a piangere alla fine del lavoro”.

Era incinta di sei mesi la giovane donna croata morta nell’incidente di Mestre mentre era in viaggio di nozze col marito. Si chiamava Vecernji List e si era sposata nemmeno un mese fa in Croazia. Le nozze il 10 settembre e poi il viaggio in Italia prima del parto. Il marito è ferito gravemente ed è ricoverato a Mirano, nel Veneziano.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverati 15 pazienti coinvolti nell'incidente. Si tratta di 12 adulti e 3 minorenni. Dieci di loro si trovano in terapia intensiva, sei in condizioni molti critiche. Sono tutti stranieri e sono stati smistati nei vari ospedali in base alla gravità delle ferite e delle ustioni riportate durante l’urto e l’incendio del mezzo sul quale viaggiavano, di ritorno a Marghera dopo una gita a Venezia.

Sono state identificate con certezza 13 delle 15 persone ricoverate: si tratta di cinque ucraini, quattro tedeschi, due spagnoli, un croato e un francese. Sono ancora in corso – a quanto si apprende – accertamenti su una cittadina ucraina e un uomo tedesco. Bandiere a mezz'asta all’ospedale dell’Angelo di Padova, dove sono ricoverati 3 feriti: una donna spagnola, una bambina ucraina (F), un'altra donna in corso di identificazione.

Il grosso dei feriti sono stati smistati tra l’ospedale di Mestre – 5 pazienti, di cui due donne e un uomo di nazionalità ucraina, un tedesco e una donna in corso di identificazione – e di Treviso, dove i medici stanno monitorando h24 altre 5 persone, di cui due minori austriaci, una ragazza e un ragazzo. Una donna francese è in cura all’ospedale veneziano di Dolo e un uomo croato – il marito della ragazza incinta Vecernji List – si trova a Mirano, sempre in provincia di Venezia. Alle 11 di oggi, i medici dirameranno il nuovo bollettino medico con gli aggiornamenti.

Oggi i parenti delle vittime arriveranno all’obitorio dell’ospedale di Padova per il riconoscimento ufficiale dei loro cari. Sarà una giornata difficile, Ulss e Regione hanno messo a disposizione un team di psicologi per il supporto e la gestione del dolore.

Sono state tutte identificate le 21 persone morte sul bus precipitato su via dell’Energia. Si tratta di nove ucraini, quattro rumeni, tre tedeschi e due portoghesi, a cui si aggiungono un croato, un sudafricano e un italiano, ovvero l'autista trevigiano Alberto Rizzotto.