Tragedia di Mestre, i punti oscuri dell’incidente: malore o auto pirata? Spunta un video che potrebbe svelare il mistero

Mestre, 4 ottobre 2023 – Sono tanti i punti oscuri che rendono ancora più inquietante la tragedia di Mestre, una vera apocalisse che ha portato alla morte di 21 turisti – quasi tutti giovanissimi, tra cui anche due bambini – e ha ferito altre 15 persone. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo e avviato le indagini sull’incidente dell’autobus – un mezzo elettrico modello Yutong E12 – ma al momento è tutto avvolto nel più stretto riserbo. Ecco chi c’era a bordo del bus e chi era l’autista Alberto Rizzotto, il 40enne trevigiano di Tezze sul Brenta.

Gli inquirenti avrebbero in mano un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza del viadotto Vampa: in quei fotogrammi potrebbe esserci la risposta ai tanti dubbi su quanto accaduto a Mestre. “Mi si è gelato il sangue”, ha detto questa notte il governatore Luca Zaia.

Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, conferma che un riesame di quanto accaduto al pullman sarà fatto oggi. “Noi, allo stato attuale, non siamo in grado di fare una ricostruzione precisa degli avvenimenti”, ha detto, rimandando alle prossime ore ulteriori commenti. “Oggi disporremo un'attività medico legale – ha poi aggiunto – sia per attività ordinaria di controllo, sia anche perché possiamo immaginare che vi sia qualche soggetto privo di documenti e dobbiamo provvedere ad acquisire tutti gli elementi necessari per l'identificazione”. Il mezzo nel frattempo è stato sequestrato.

Tre le ipotesi che si fanno spazio tra le macerie di Mestre. La prima, che è rimbalzata già ieri da sera e al momento appare come la più accreditata dagli inquirenti, è un possibile malore di Alberto Rizzotto, il 40enne trevigiano – originario di Conegliano, ma residente a Tezze sul Brenta – che era alla guida del pullman. I colleghi sono sotto choc e lo descrivono come “un autista esperto che svolgeva l'attività da 7 anni”.

Al momento dell'incidente, l'autista aveva caricato i turisti stranieri – tra le vittime tanti ucraini, ma anche francesi, tedeschi e due spagnoli – nel centro storico e li stava riportando al campeggio Hu di Marghera. Da quanto risulta, aveva preso servizio 90 minuti prima, un dettaglio che sembrerebbe quindi escludere l'ipotesi di un colpo di sonno.

Non si esclude nessuna ipotesi nel ricostruire la dinamica della tragedia, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Tutto verrà analizzato nei minimi dettagli, nulla sarà lasciato al caso. Come del resto sono stati puntuali ed efficienti i soccorsi.

Questa mattina rimbalzano tante voci sul luogo dell’incidente, tra cui due ipotesi che, se fossero confermate, potrebbero rendere ancora più inquietante quella che in molti già chiamano “l’apocalisse di Mestre”. Si parla di una manovra sbagliata del pullman oppure, questa è l’ipotesi più terribile, una possibile collisione con un altro mezzo fuggito dopo l’impatto. Un’auto pirata? A dirlo saranno i fotogrammi del video sequestrato dalla procura.

“L'autobus era nuovo e lui era bravo”, sostiene Massimo Fiorese, amministratore delegato della società di trasporto del pullman, ‘La Linea’. Un video diffuso sembra suffragare l'ipotesi di un malore: “Si vede il pullman, un mezzo molto pesante perché elettrico – dice Fiorese – poco prima di cadere dal cavalcavia. Il mezzo arriva, rallenta, frena. È quasi fermo quando sfonda il guard rail”. La morte dell’autista ha destato una fortissima impressione tra chi lo conosceva. “Mi spiace tanto! Speravo fosse un altro Alberto…”, scrive un’amica del 40enne trevigiano Alberto Rizzotto.