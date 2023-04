Incidente sulla Romea a Chioggia: un morto e tre feriti

Chioggia, 26 aprile 2023 - Grave incidente stradale oggi pomeriggio 26 aprile nel veneziano. Una persona morta e altre tre sono rimaste ferite nello scontro avvenuto a Chioggia poco dopo le 16, sulla strada statale Romea nel veneziano, nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto constatare la morte di un uomo. I feriti - una donna e due uomini - sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale.

Nell’incidente, avvenuto in zona Sant'Anna di Chioggia, una delle tre auto coinvolte è finita rovesciata e un'altra invece nel fossato.

Strada chiusa

Il tratto di strada, al chilometro 79+500 della statale Romea, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente ancora tutta da chiarire. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone ferite.

Sul posto sono presenti oltre ai vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Scontro A4, riaperto il tratto autostradale

Sempre sulle strade venete è stato riaperto poco prima delle 13 il tratto autostradale della A4 Redipuglia - Villesse in direzione Venezia. Lo rende noto Autovie Venete, ricordando che il tratto era stato chiuso stamani per un incidente fra tre mezzi pesanti a seguito del quale è morta una persona.