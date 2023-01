Incidente a San Donà di Piave (Venezia): domani i funerali di Alessandro, poi Mariachiara

San Donà di Piave (Venezia), 11 gennaio 2023 - Giornata di lutto cittadino domani giovedì 12 gennaio nel Comune di San Donà di Piave (Venezia) in occasione dei funerali di Alessandro Polato e Mariachiara Guida di 23 e 20 anni, i due amici vittime dell'incidente avvenuto domenica sera nella cittadina veneziana in via Lungo Piave superiore. Entrambi erano seduti sui sedili posteriori di una Seat Ibiza, con loro altri 3 amici, tutti coetanei.

Incidente a San Donà, vittima Allessandro Polato

Domani, giovedì 12 gennaio alle 10 nella chiesa di San Pio X a San Donà verrà celebrato il funerale di Alessandro. Venerdì alle 15 in Duomo ci sarà invece l'ultimo saluto a Mariachiara, celebrato da don Alberto Maschio.

Le famiglie di Alessandro e Mariachiara distrutte dal dolore sono sostenute da parenti e amici. Per loro e per i tre amici che si trovavano nella stessa auto, inoltre, l'Ulss 4 ha messo a disposizione un supporto piscologico. "È un nostro dovere cercare di aiutare le persone a superare momenti particolarmente scioccanti, come quello verificatosi, e come già fatto in altre occasioni analoghe - commenta il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi -. Nella fase immediata dello choc emotivo si tratta di un servizio straordinario ma potrà continuare e proseguire nel tempo".

Anche il Centro di Salute Mentale dell'Ulss 4 offrirà un aiuto psicologico: "nel momento in cui si verifica l'emergenza, la tragedia, il tempo di elaborazione del lutto ha tempi variabili e personali - spiega il direttore, Anna Urbani - quando questa fase scemerà il nostro centro sarà a disposizione dei familiari e dei ragazzi che affiancavano i due scomparsi, sia direttamente che su richiesta del medico di famiglia".

A San Donà, domani, sarà lutto cittadino anche in ricordo di Giorgio Conte, rugbista 15enne scomparso il 21 dicembre e Niccolò Roberti, morto domenica a 32 anni, deceduti nelle ultime settimane.