Jesolo rifiuta revoca cittadinanza a Mussolini, Anpi insorge

Jesolo, 13 giugno 2023 – Il Comune di Jesolo non intende revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e respinge al mittente la richiesta avanzata dall'Anpi il 25 aprile scorso. L'amministrazione della località balneare veneziana si giustifica sottolineando che quella onorificenza, come riferiscono i quotidiani locali, è un atto storico che non può essere giustificato con i parametri del presente, non si può cancellare tutto quello che è stato fatto nel periodo fascista. E per non dare adito ad equivoci il Comune rimarca di riconoscersi nei principi della Costituzione "e non ha bisogno di ulteriori azioni che hanno un puro valore di spot".

Secca la posizione dell'Anpi provinciale di Venezia attraverso la precisazione della sua presidente Cristina Paoletti: "La cittadinanza onoraria non può essere paragonata ad un'opera o un edificio realizzati durante il fascismo. Si tratta di un valore simbolico - dice - che presuppone la piena meritevolezza di chi riceve l'onorificenza sia al momento del conferimento sia successivamente. Qualunque onorificenza può essere revocata quando l'insignito ne sia indegno".

Il sindaco jesolano, Christofer De Zotti, eletto con le liste civiche ‘Jesolo Bene Comune’ e ‘Indipendenza Veneta’ ribatte che anche "la precedente amministrazione della quale faceva parte anche il Pd non ha revocato questa cittadinanza" e ribadisce la sua posizione nei valori del 25 aprile, ricordando, tra l'altro, "di aver partecipato al presidio di solidarietà nei confronti della Cgil, stigmatizzando l'attacco violento che il sindacato aveva subito. In ogni caso - rileva - più che pensare a togliere, io vorrei aggiungere: lo scorso 25 aprile sono stati ricordati dei partigiani jesolani caduti durante la Resistenza, e propongo quindi di dedicare una via al ricordo di queste persone".

Il Sindaco sottolinea di aver dimostrato nei fatti di riconoscersi nei principi della Costituzione e dello Stato di diritto Ebbene, che si dimostri antifascista fino in fondo, come lo è tutta la Costituzione: revochi la cittadinanza a Mussolini come hanno fatto molti comuni – rimarca Maria Cristina Paoletti, presidente Anpi provinciale Venezia, in una nota -. Valga per tutti il Comune di Adria che ha revocato la cittadinanza a Mussolini e l'ha conferita a Giacomo Matteotti, vittima della violenza e della barbarie fascista del cui assassinio Mussolini si assunse la piena responsabilità politica, morale e storica. Non si tratta di cancellare la storia ma di cancellare un'onorificenza per evitare che il Comune di Jesolo continui ad avere nell'albo dei suoi cittadini onorari un dittatore che fece della violenza, del bellicismo, del razzismo elementi fondanti del regime, eliminò la democrazia, emanò le leggi razziali, condusse l'Italia in una disastrosa guerra alleandosi con il regime nazista, pacificamente considerato da tutti il male assoluto, collaborando attivamente con lo stesso e assecondandolo nel suo farneticante disegno criminale anche durante la Repubblica Sociale Italiana che si macchiò di orrendi crimini in danno di partigiani e della inerme popolazione civile. La revoca della cittadinanza conferita a Mussolini il Sindaco la deve a tutti i suoi concittadini, ai numerosi turisti che scelgono Jesolo per le vacanze, la deve alla memoria dei tanti partigiani morti per la libertà, la deve anche ad Egidio Montagner e Michelangelo Vitale, partigiani, che proprio a Jesolo, dopo una notte di interrogatori e torture, furono fucilati e gettati nelle acque del Piave. Il Sindaco si trincera dietro la storia ma se finora Mussolini è stato cittadino onorario di Jesolo in virtù di quel lontano conferimento, ora che l'Anpi ha posto la questione della revoca la sua ritrosia, anche a coinvolgere il Consiglio comunale, fa sì che quella imbarazzante e offensiva onorificenza permanga per sua libera e consapevole scelta. E questa scelta attiene all'oggi, non alla storia”.

Jesolo non è il solo comune italiano ad aver trattato la questione: alcuni hanno optato per la revoca come, ad esempio, Bergamo, Napoli, Modena, Arezzo e Matera, in altri non ha avuto seguito come Brescia, Ravenna, Oristano, Carpi e Bologna.