Venezia, cerimonia in piazza San Marco: per 727 la laurea di Ca' Foscari:

Venezia, 19 aprile 2023 - Tocchi al cielo oggi in piazza San Marco per il Giorno della Laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia: nel corso di due cerimonie, mattutina e pomeridiana, hanno ricevuto il diploma di laurea triennale 727 laureate e laureati. Entrambe le cerimonie sono state aperte come di consueto, dalla Rettrice dell’ateneo Tiziana Lippiello che ha rivolto un discorso di benvenuto. La Rettrice ha sottolineato il valore delle scelte personali e dell’impegno di ognuno nelle cose a cui teniamo: "Oggi non siete soltanto dei laureati e delle laureate, non siete solo persone che hanno acquisito conoscenze e competenze qualificate, ma siete molto di più: siete giovani adulti che hanno imparato il significato e il valore di esperienza, condivisione, collettività, scelta, cambiamento, crescita continua". "Viviamo in una società complessa che presenta molte criticità e per certi versi investe ancora poco nei giovani: non scoraggiatevi, usate tutti gli strumenti che vi sono stati trasmessi, valutate tutte le possibilità, anche quelle che in apparenza sembrano più lontane da voi, e rischiate: mettetevi in gioco. Lasciatevi sorprendere". Dal palco della piazza hanno portato i loro saluti anche le autorità cittadine, Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio Comunale di Venezia, e la consigliera comunale Barbara Casarin. Nel corso della cerimonia come da tradizione hanno pronunciato un discorso due dei migliori studenti della sessione, Andrea Rosi, laureato in Economia e Commercio, e Davide Rosa, laureato in Chimica e Tecnologie Sostenibili.

"Anni indimenticabili: obiettivo raggiunto"

Andrea Rosi: "Se dovessi riassumere il mio percorso a Ca’ Foscari in un motto molto probabilmente questo sarebbe: “Cogli tutte le opportunità che si presentano”. Se dovessi fare, in questa splendida giornata primaverile, un bilancio della mia triennale a Ca’ Foscari questo sarebbe sicuramente positivo e penso che l’obiettivo imposto ad aprile 2021 di rendere questi anni indimenticabili sia stato raggiunto. Il mio percorso accademico proseguirà con un anno di studi all’estero, con la speranza che gli stimoli e le opportunità che mi si presenteranno possano essere comparabili a quelle che ho avuto durante questi anni di triennale. Sono convinto che la preparazione datami dalla nostra Università mi permetterà di affrontare al meglio le sfide future e per questo motivo porterò con orgoglio e senso di responsabilità il nome di Ca’ Foscari nella mia carriera futura”.

"3 anni vissuti a pieno, nonostante la pandemia"

Davide Rosa: "Quest’esperienza per me, e spero anche per tutti voi, è una parte fondamentale della mia vita e per questo sento di dover fare alcuni ringraziamenti a riguardo. Vorrei innanzitutto ringraziare l’Università Ca’ Foscari e tutti i suoi docenti, collaboratori e responsabili amministrativi per avermi e averci dato l’opportunità di vivere a pieno questi 3 anni nonostante l’ostacolo della pandemia che ha portato a tutti noi notevoli difficoltà. Auguro a tutti voi laureati di seguire le proprie passioni e ambizioni nella vostra carriera, sia accademica che lavorativa, in modo tale da poter dare il vostro valido contributo alla società e al mondo”.