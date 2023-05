Venezia, lavori Rfi a Santa Lucia: treni limitati da lunedì 15 maggio

Venezia, 8 maggio 2023 – Limitazioni alla circolazione ferroviaria nel nodo di Venezia sono previste dalla mezzanotte di lunedì 15 maggio alle ore 6 di domenica 21, quando Rete Ferroviaria Italiana eseguirà interventi di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura nella stazione di Venezia Santa Lucia. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio sarà inoltre realizzata una passerella ciclopedonale affiancata al cavalcaferrovia di Chirignago, sopra i binari della linea Milano-Venezia, per un investimento di oltre 5 milioni di euro. I treni subiranno soppressioni, modifiche di orario, limitazioni di percorso a Venezia-Mestre o nelle stazioni limitrofe. Tutti i treni del trasporto Regionale diretti a Venezia Santa Lucia faranno capolinea a Mestre, ad eccezione dei Regionali Veloci da e per Verona e da e per Bologna. Le stazioni di Mestre e Venezia Santa Lucia saranno collegate da cinque treni l'ora, tre dei quali dedicati, che faranno la spola per l'intera giornata. Sono previsti servizi di assistenza ai viaggiatori a ridotta mobilità. Tutti i canali di comunicazione del Gruppo Fs forniranno informazioni e assistenza. Per l'intera durata degli interventi e per ridurre i disagi saranno coinvolte ogni giorno oltre 80 persone del gruppo, in aggiunta al personale di enti locali e delle forze dell'ordine.