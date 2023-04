Madonna di Fatima a Venezia: quando, dove vederla, la messa, il rosario

Venezia, 27 aprile 2023 - La Madonna Pellegrina di Fatima farà tappa a Venezia dal 28 aprile all'8 maggio. Sarà custodita nella chiesa di San Salvador, dove i fedeli potranno recarsi per un momento di raccoglimento e preghiera. "Sono in corso i preparativi per l'arrivo della Madonna di Fatima, e sono giornate intense - spiega il parroco, don Roberto Donadoni, che ha coordinato l'organizzazione dell'evento -, e piene di attesa per tutti, adulti e bambini. Il messaggio di Fatima e la sua intercessione torneranno a proclamare la vittoria e a suggerirci la forza, la fiducia e l'audacia per dire: andate via, tenebre dello spavento, perché ha vinto la pace".

L'arrivo, la messa

L’arrivo della statua della Madonna di Fatima in laguna è previsto all’aeroporto Marco Polo venerdì sera, con partenza del corteo acqueo alle 18.30, che accompagnerà la statua lungo il Canal Grande, a bordo di una balotina scortata dalle remiere della città. Seguirà, alle 19.30, l’arrivo al molo di San Marco, da dove prenderà il via una processione che condurrà la statua fino a San Salvador. Qui il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, celebrerà la santa messa.

I momenti di preghiera

La Madonna pellegrina di Fatima farà tappa a Venezia dal 28 aprile all’8 maggio, custodita nella chiesa di San Salvador, dove in qualunque ora del giorno ci si potrà recare per un momento di raccoglimento e preghiera. Inoltre, nelle giornate del 29 aprile e 6 maggio, la chiesa rimarrà aperta anche per tutta la notte, offrendo ai fedeli un’occasione in più per sostare dinnanzi alla statua. Nel caso del 29 aprile, ad animare la celebrazione eucaristica delle 21 e a garantire l’apertura saranno i giovani della parrocchia dei Santi Apostoli.

Il Rosario

Tra i momenti più attesi, anche la recita del Rosario in collegamento video con i fedeli della parrocchia di Sharhorod in Ucraina. Un appuntamento che si terrà il 5 maggio, alle 20.30, trasmesso in diretta da Telepace, per pregare affinché il conflitto russo-ucraino si fermi.

Santa messa e processione il 6 maggio

Il 6 maggio monsignor Moraglia presiederà la messa delle 8.30 (con liturgia animata dal Seminario patriarcale), come pure la prefestiva delle 16, che vedrà la partecipazione dei genitori con un figlio in cielo, gruppo che si riunisce in preghiera una volta al mese – nella chiesa di San Zulian – condividendo il dolore per la perdita di un figlio. E proprio da loro è partita l’idea di ospitare a Venezia la Madonna pellegrina, dopo un’udienza con Papa Francesco avuta nel maggio del 2021. Sempre il 6 maggio, alle 21, seguiranno anche la processione “aux flambaux” e la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.