Marco Polo, Venezia celebrerà i 700 anni del celebre esploratore / VIDEO

Venezia, 30 marzo 2023 - "L'8 gennaio 2024 saranno i 700 anni dalla morte di Marco Polo: annuncio che è nata un'idea di costruire un comitato - lo porteremo in giunta nelle prossime settimane - per le celebrazioni della vita di Marco Polo". Lo ha dichiarato ieri sera il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, annunciando che il prossimo anno si terranno una serie di eventi per omaggiare il celebre esploratore.

Nel 2024 a #Venezia un grande anniversario per celebrare i 700 anni della morte di #MarcoPolo!



Per l’occasione costituiremo un comitato e realizzeremo numerosi eventi come abbiamo fatto per i 1600 della Città, a partire da una grande mostra con @visitmuve_it. pic.twitter.com/XCoVnfnR5r — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 29, 2023

Mostra a palazzo Ducale

"L'asset principale sarà una grande mostra a Palazzo Ducale a Venezia, che partirà da marzo-aprile fino a fine 2024 con molte cose che abbiamo noi nei musei. Attorno a questo costruiremo una serie di relazioni con Ca' Foscari che ha un corso di lingue orientali, cinese, c'è da parlare anche del Giappone, perché Marco Polo non è andato mai lì ma ha parlato di Giappone. Faremo anche probabilmente congressi con gli Stati Uniti per capire la posizione della Cina sullo scacchiere mondiale, e a Venezia possiamo discutere. Faremo quindi questo comitato e cercheremo di aprirlo a stakeholders, ragazzi, persone che vorranno partecipare per iniziative per parlare di questa grande figura della nostra storia veneziana che ha creato un ponte verso l'Oriente davvero molto importante e che possiamo utilizzare per fare riflessioni e ragionamenti".

Maria Callas: 100 anni dalla nascita

A fine 2023 si terrà un evento speciale in memoria della cantante Maria Callas: "Il 2 dicembre del 1923 nasceva Maria Callas, sono cento anni", ha concluso Brugnaro. "In quell'occasione assieme alla Fenice il Comune organizzerà celebrazioni per poter raccontare il rapporto speciale con la città'. Il suo debutto è stato fatto qui con Tristano e Isotta alla Fenice. Questa cosa può raccontare la sua grande passione per il canto e per una serie di vicende personali che riguardano lei e Venezia".

Nel 2021 Venezia aveva celebrato con numerosi eventi i 1600 anni dalla sua fondazione.