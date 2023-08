Marghera, donna evira l’ex compagno al culmine di una lite: lui avrebbe tentato di avere un rapporto

Marghera (Venezia), 13 agosto 2023 – Una lite violenta di una coppia che si è separata, probabilmente lui tenta di avere un rapporto sessuale e lei, per respingerlo, sferra un colpo con un oggetto affilato che gli taglia il pene. È successo ieri in serata a Marghera dove, verso le 21.30, sono intervenuti in una abitazione di una donna di origini africane la polizia, chiamata dai vicini di casa allarmati dalle urla, e un’ambulanza del Suem 118 per soccorrere l’ex compagno gravemente ferito. L’uomo, un quarantenne di origini africane, è stato portato all’ospedale dell’Angelo dove è stato eseguito il delicato intervento per riattaccare le due parti del pene tagliato.

Cosa è accaduto

É in corso la ricostruzione di quanto accaduto, ma all’origine della lite finita in modo cruento ci sarebbe stata un’accesa discussione tra i due ex coniugi, entrambi da molto tempo residenti in Italia, sull’affidamento della figlia. L’uomo è andato ieri sera a casa della donna e probabilmente ha tentato di avere un rapporto sessuale che però è stato respinto, degenerando in una colluttazione che ha portato all’evirazione. Il quarantenne, K.B.T., è stato trovato dai soccorritori seminudo dopo aver perso molto sangue ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso. L'equipe di Urologia dell’ospedale dell’Angelo ha operato l’uomo nella notte e non è in pericolo di vita. La donna è stata arrestata e rischia l'accusa di tentato omicidio.