Incidente di Mestre, come stanno oggi i 14 feriti: nessuna nuova dimissione e ancora 9 in terapia intensiva

Venezia, 8 ottobre 2023 – Non ci sono stati nuovi pazienti dimessi dalle strutture sanitarie venete dopo il caso del tedesco di 28 anni di ieri tra i 14 feriti ricoverati a seguito dell’incidente del bus di turisti precipitato dal cavalcavia di Mestre ma, secondo l’ultimo bollettino diffuso questa mattina dalla Regione Veneto, ci sono casi di miglioramento.

I pazienti in miglioramento

Le tre pazienti ricoverate all’ospedale di Padova, e la giovane donna tedesca ricoverata all’ospedale di Mestre, pur essendo ancora in condizioni critiche, sono state definite stabili dai sanitari. Sempre all’ospedale di Mestre risulta migliorata, rispetto a ieri, la situazione di una giovane donna ucraina, di 40 anni, che domani potrebbe lasciare la terapia intensiva. Migliora la giovane francese, di 21 anni, ricoverata all’ospedale di Dolo e domani, 9 ottobre, verrà dimessa dalla terapia intensiva per essere portata in reparto. Si registra un ulteriore miglioramento anche per il paziente tedesco di 33 anni ricoverato all’ospedale di Treviso, le cui condizioni nei giorni scorsi erano risultate critiche. Dallo stesso ospedale notizie positive anche per la giovane donna ucraina di 33 anni, per la quale si ipotizza una dimissione in tempi brevi dalla terapia intensiva. La situazione degli altri pazienti risulta invariata rispetto alle comunicazioni diffuse ieri.

L’ultimo bollettino: ancora 9 in terapia intensiva

Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto 14 pazienti coinvolti nell’incidente del pullman a Mestre. Ancora 9 di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive), 4 nei reparti di chirurgia, 1 in pediatria.

All’ospedale di Mestre sono ricoverati 4 pazienti, tre di nazionalità ucraina (F di 43 anni, F di 40 anni, M di 39 anni) e 1 di nazionalità tedesca (F di 27 anni). Una paziente è ancora in condizioni critiche, ma definite stabili, una in condizioni discrete e due in decorso regolare. Risulta migliorata rispetto a ieri la situazione di una giovane donna ucraina, di 40 anni, che domani potrebbe lasciare la terapia intensiva. All’ospedale di Dolo è ricoverato 1 paziente di nazionalità francese (F di 21 anni), il cui decorso risulta regolare. Domani, 9 ottobre, lascerà la terapia intensiva per essere trasferita in reparto. All’ospedale di Mirano c’è 1 paziente di nazionalità croata (M di 24 anni), il cui decorso risulta regolare. All’ospedale di Treviso sono ricoverati 5 pazienti, di cui tre di nazionalità tedesca (due minori, F di 4 anni e M di 13 anni) e un adulto M di 33 anni; uno spagnolo (M di 50 anni), un’ucraina (F di 33 anni). Per 4 pazienti il decorso risulta regolare; continuano a migliorare le condizioni del paziente di 33 anni di nazionalità tedesca. Notizie positive anche per la giovane donna ucraina di 33 anni, per la quale si ipotizza una dimissione in tempi brevi dalla terapia intensiva. All’ospedale di Padova sono ricoverati 3 pazienti (F), due di nazionalità ucraina (una donna di 29 anni e una bambina di 4) e una donna spagnola di 52 anni. Tutte e tre le pazienti, pur essendo ancora in condizioni critiche, sono state definite stabili dai sanitari.