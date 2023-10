Incidente Mestre, estratti dal pullman gli ultimi sopravvissuti: la diretta

Mestre (Venezia), 4 ottobre 2023 – Estratti gli ultimi sopravvissuti, i soccorritori hanno lavorato per tutta la notte alla messa in sicurezza dell'area lungo il cavalcavia Vempa a Mestre. È di 21 morti e 15 feriti – di cui 5 in gravi condizioni – il bilancio del terribile incidente accaduto ieri sera, quando intorno alle 19.39 un autobus elettrico ha sfondato il guardrail del cavalcavia ed è precipitato nel vuoto: un volo di circa 15 di metri, l’impatto a terra e poi le fiamme l’hanno completamente avvolto. La carcassa del mezzo è stato rimosso poco prima dell’alba.

A bordo dell’autobus, modello Yutong E12, c’erano turisti stranieri, in prevalenza ucraini, alloggiati al camping Hu. Tra le vittime c'è anche l'autista del pullman – Alberto Rizzotto di 40 anni, residente nel Trevigiano – due bambini e molti giovani. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sull'accaduto. Ancora da identificare la cause dell’incidente: forse un malore dell'autista, ma gli inquirenti non escluderebbero l’impatto con un’auto pirata. Saranno le telecamere di sorveglianza dislocate sul tratto di strada a svelare qualcosa in più sulla dinamica dell'incidente.