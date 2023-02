Migranti, viaggio di 30 ore in treno merci: stremati, i due erano in un vagone di cereali

Il soccorso dei due migranti nascosti dentro il vagone merci

Portogruaro, 04 febbraio 2023 – Un fatto che ha dell’incredibile ed una storia della disperazione, quanto successo nel primo pomeriggio di venerdì 3 febbraio verso le 14.30 a Summaga di Portogruaro (Venezia). La ricostruzione di quanto accaduto. Un treno merci provenienti dalla Slovenia ha fatto sosta alla locale stazione di Opicina sul Carso. Il macchinista ha sentito delle voci, provenienti da uno dei vagoni che trasportava cereali, a quel punto ha richiesto subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco, i quali si sono adoperati per estrarre due persone migranti di origine orientale, tra i 30 e 40 anni. I due uomini erano stremati dopo circa oltre 30 ore di viaggio, nascosti all’interno del vagone merci. In loco il personale sanitario del Suem118 che si è subito adoperato per soccorrerli, presenti anche gli agenti della Polizia ferroviaria per gli accertamenti di rito. A fronte del ritrovamento dei due migranti è stata effettuato ispezionato l’intero treno composto di 20 vagoni, al fine di escludere la presenza di altre persone.